Повестки на телефон и ТЦК онлайн: в Раду внесли законопроект о мобилизации, но есть нюанс

Соответствующий проект закона внес в Верховную Раду народный депутат от "Слуги народа" Максим Заремский.

Как отмечает инициатор, главная цель законопроекта убрать "ручной контакт", коррупционные риски и сделать правила призыва прозрачными.

Что предлагается законопроектом

Все взаимодействие с ТЦК перевести в онлайн:

Все взаимодействие между гражданином и ТЦК должно происходить исключительно через электронный кабинет .

. Повестки будут вручать только в электронной форме с фиксацией получения.

с фиксацией получения. В кабинете гражданин сможет видеть всю информацию о себе: статус годности, наличие отсрочки или пребывания в резерве.

Ввести четкие правила мобилизации:

определить понятные критерии призыва (возраст, состояние, специальность);

установить очередность;

сделать понятной логику решений.

Усилить контроль за действиями ТЦК

все контакты между работниками ТЦК и военнообязанными должны записываться на видео;

должен появиться независимый орган для жалоб на действия работников ТЦК;

предусмотреть персональную ответственность за нарушения.

Изменить роль ТЦК

работники должны не только заниматься мобилизацией;

они также должны консультировать людей, объяснять права и обязанности, помогать с документами.

Разделить функции ТЦК

одни работники должны вести учет и администрирование;

другие - принимать мобилизационные решения.

Что об инициативе говорят в Раде

Как отметил в комментарии РБК-Украина член комитета ВР по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Федор Вениславский, в условиях полномасштабной войны "вопросы мобилизации и прохождения военной службы являются крайне чувствительными и поэтому любые предложения в этой сфере всегда вызывают существенный общественный резонанс".

"Поэтому важно не политизировать эти вопросы. Законопроект, о котором Вы спрашиваете, был зарегистрирован народным депутатом, который является мажоритарщиком и членом бюджетного комитета Рады. Это его личная инициатива. Смысла обсуждать этот проект нет, поскольку он не имеет ничего общего с тем, что нарабатывает Минобороны и что будет поддержано нашим Комитетом по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки", - сказал Вениславский.

По его мнению, шансов, что этот законопроект будет рассматриваться в зале парламента, нет.

"Нардепы строят свою политическую карьеру и формируют узнаваемость разными путями: например, можно зарегистрировать такую инициативу, которую все будут обсуждать, и таким образом стать известным", - добавил Вениславский.