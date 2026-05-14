Повестки на телефон и ТЦК онлайн: в Раду внесли законопроект о мобилизации, но есть нюанс

В Украине предлагают реформировать ТЦК, превратив их в сервисные центры с полной цифровизацией. Речь идет о переводе всего взаимодействия в электронный кабинет, введении онлайн-повесток, обязательной видеофиксации работы сотрудников ТЦК и не только.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на законопроект №15236.
Соответствующий проект закона внес в Верховную Раду народный депутат от "Слуги народа" Максим Заремский.
Как отмечает инициатор, главная цель законопроекта убрать "ручной контакт", коррупционные риски и сделать правила призыва прозрачными.
Как отметил в комментарии РБК-Украина член комитета ВР по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Федор Вениславский, в условиях полномасштабной войны "вопросы мобилизации и прохождения военной службы являются крайне чувствительными и поэтому любые предложения в этой сфере всегда вызывают существенный общественный резонанс".
"Поэтому важно не политизировать эти вопросы. Законопроект, о котором Вы спрашиваете, был зарегистрирован народным депутатом, который является мажоритарщиком и членом бюджетного комитета Рады. Это его личная инициатива. Смысла обсуждать этот проект нет, поскольку он не имеет ничего общего с тем, что нарабатывает Минобороны и что будет поддержано нашим Комитетом по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки", - сказал Вениславский.
По его мнению, шансов, что этот законопроект будет рассматриваться в зале парламента, нет.
"Нардепы строят свою политическую карьеру и формируют узнаваемость разными путями: например, можно зарегистрировать такую инициативу, которую все будут обсуждать, и таким образом стать известным", - добавил Вениславский.
Напомним, украинская власть сейчас работает над изменением подходов к комплектованию войска. Приоритетом является расширение контрактной формы службы и постепенная модернизация действующих механизмов призыва.
В частности, Министерство обороны готовит масштабную реформу системы рекрутинга и условий прохождения службы. Как известно, из 30 запланированных проектов первые 10 уже готовы к запуску. Более подробную информацию о дальнейших шагах и обновленных процедурах в правительстве обещают предоставить в ближайшее время.
Однако недавно стало известно, что изменения будут касаться не только мобилизации, но и будут, решения по СЗЧ, а также отдельные подходы для штурмовиков и пехотинцев - относительно сроков службы и денежного обеспечения.
Задание предложить системные решения проблем, накопившихся с ТЦК, получил министр обороны Михаил Федоров.