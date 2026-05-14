Повестки на телефон и ТЦК онлайн: в Раду внесли законопроект о мобилизации, но есть нюанс

13:40 14.05.2026 Чт
3 мин
Поддерживают ли инициативу в Раде и каковы реальные шансы на принятие этого закона?
aimg Мария Кучерявец aimg Ульяна Безпалько
Повестки на телефон и ТЦК онлайн: в Раду внесли законопроект о мобилизации, но есть нюанс Фото: в Раде предлагают сделать видеофиксацию становится обязательным условием для проведения мобилизации (Getty Images)
В Украине предлагают реформировать ТЦК, превратив их в сервисные центры с полной цифровизацией. Речь идет о переводе всего взаимодействия в электронный кабинет, введении онлайн-повесток, обязательной видеофиксации работы сотрудников ТЦК и не только.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на законопроект №15236.

Соответствующий проект закона внес в Верховную Раду народный депутат от "Слуги народа" Максим Заремский.

Как отмечает инициатор, главная цель законопроекта убрать "ручной контакт", коррупционные риски и сделать правила призыва прозрачными.

Что предлагается законопроектом

Все взаимодействие с ТЦК перевести в онлайн:

  • Все взаимодействие между гражданином и ТЦК должно происходить исключительно через электронный кабинет.
  • Повестки будут вручать только в электронной форме с фиксацией получения.
  • В кабинете гражданин сможет видеть всю информацию о себе: статус годности, наличие отсрочки или пребывания в резерве.

Ввести четкие правила мобилизации:

  • определить понятные критерии призыва (возраст, состояние, специальность);
  • установить очередность;
  • сделать понятной логику решений.

Усилить контроль за действиями ТЦК

  • все контакты между работниками ТЦК и военнообязанными должны записываться на видео;
  • должен появиться независимый орган для жалоб на действия работников ТЦК;
  • предусмотреть персональную ответственность за нарушения.

Изменить роль ТЦК

  • работники должны не только заниматься мобилизацией;
  • они также должны консультировать людей, объяснять права и обязанности, помогать с документами.

Разделить функции ТЦК

  • одни работники должны вести учет и администрирование;
  • другие - принимать мобилизационные решения.

Что об инициативе говорят в Раде

Как отметил в комментарии РБК-Украина член комитета ВР по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Федор Вениславский, в условиях полномасштабной войны "вопросы мобилизации и прохождения военной службы являются крайне чувствительными и поэтому любые предложения в этой сфере всегда вызывают существенный общественный резонанс".

"Поэтому важно не политизировать эти вопросы. Законопроект, о котором Вы спрашиваете, был зарегистрирован народным депутатом, который является мажоритарщиком и членом бюджетного комитета Рады. Это его личная инициатива. Смысла обсуждать этот проект нет, поскольку он не имеет ничего общего с тем, что нарабатывает Минобороны и что будет поддержано нашим Комитетом по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки", - сказал Вениславский.

По его мнению, шансов, что этот законопроект будет рассматриваться в зале парламента, нет.

"Нардепы строят свою политическую карьеру и формируют узнаваемость разными путями: например, можно зарегистрировать такую инициативу, которую все будут обсуждать, и таким образом стать известным", - добавил Вениславский.

Реформа мобилизации

Напомним, украинская власть сейчас работает над изменением подходов к комплектованию войска. Приоритетом является расширение контрактной формы службы и постепенная модернизация действующих механизмов призыва.

В частности, Министерство обороны готовит масштабную реформу системы рекрутинга и условий прохождения службы. Как известно, из 30 запланированных проектов первые 10 уже готовы к запуску. Более подробную информацию о дальнейших шагах и обновленных процедурах в правительстве обещают предоставить в ближайшее время.

Однако недавно стало известно, что изменения будут касаться не только мобилизации, но и будут, решения по СЗЧ, а также отдельные подходы для штурмовиков и пехотинцев - относительно сроков службы и денежного обеспечения.

Задание предложить системные решения проблем, накопившихся с ТЦК, получил министр обороны Михаил Федоров.

Как выглядит 9-этажка в Дарницком районе Киева после удара: репортаж РБК-Украина
