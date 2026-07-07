Повернутись з-за кордону тепер простіше: чим і як допоможе українцям платформа "Додому"

Для тих, хто планує повернутися в Україну з-за кордону, запрацювала спеціальна платформа "Додому". З її допомогою біженці зможуть створити покроковий план дій з урахуванням всіх нюансів - від пошуку житла до навчання дітей.

Докладніше про користь і популярність цієї платформи, її можливості та покроковий алгоритм використання, - читайте в матеріалі РБК-Україна нижче.

Головне: Новий онлайн-інструмент : платформа "Додому" допоможе біженцям спланувати повернення в Україну.

: платформа "Додому" допоможе біженцям спланувати повернення в Україну. Персоналізація : індивідуальний план повернення складається з урахуванням всіх потреб кожної родини (житло, робота, школа тощо).

: індивідуальний план повернення складається з урахуванням всіх потреб кожної родини (житло, робота, школа тощо). Як це працює : реєстрація на платформі, заповнення анкети (опитування) - отримання чіткого покрокового плану дій.

: реєстрація на платформі, заповнення анкети (опитування) - отримання чіткого покрокового плану дій. Доступність: сервіс є безкоштовним і може суттєво полегшити українцям не лише добровільне повернення додому, але й успішну реінтеграцію.

Скільки українців вже відвідали платформу "Додому"

Наприкінці червня в межах Конференції з питань відновлення України (URC 2026) у Ґданську відбувся запуск цифрової платформи "Додому" (dodomu.unity.gov.ua).

Вона розрахована на тих громадян, які планують повернення в Україну з інших держав світу.

Згідно з інформацією Міністерства соціальної політики, сім'ї та єдності України, ця платформа наразі:

працює у тестовому режимі;

доступна за відповідним посиланням.

"За тиждень від моменту запуску... платформу "Додому" відвідали вже понад 10 тисяч користувачів із більш ніж 10 країн. Зокрема тих, де перебуває найбільше українців, - Німеччини, Польщі та Чехії", - повідомив під час офіційної презентації у Києві міністр соціальної політики, сім'ї та єдності Денис Улютін.

Він нагадав також, що політика щодо українців за кордоном має бути частиною цілісної соціальної політики та політики відновлення.

Денис Улютін під час офіційної презентації платформи "Додому" (фото: msp.gov.ua)

Чим може допомогти українцям ця платформа

В цілому платформа "Додому" покликана допомогти українцям за кордоном:

отримати актуальну інформацію про наявні для них можливості та послуги в Україні;

отримати актуальну інформацію про кроки, які потрібно зробити, щоб підготуватися до повернення;

сформувати персональний план повернення в цілому.

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Так, цей проєкт об'єднує інформацію про:

громади;

сервіси;

можливості працевлаштування;

навчання;

соціальну підтримку в Україні;

інші інструменти, необхідні для ухвалення поінформованих рішень щодо повернення та реінтеграції.

Різні категорії послуг і програм для українців (скриншот: dodomu.unity.gov.ua)

Крім того, платформа містить інформацію про осередки за кордоном, де можна знайти підтримку у прийнятті рішення про повернення:

Центри єдності;

організації, які входять у Мережу єдності.

Центри єдності та партнерські організації надають консультації та підтримку українцям за кордоном (скриншот: dodomu.unity.gov.ua)

Як скористатися можливостями платформи "Додому"

Платформа дозволяє українцям знайти всю необхідну для повернення додому інформацію:

або самостійно;

або за допомогою створення персонального плану.

Для того, щоб його створити, необхідно пройти коротке опитування (до 3 хвилин).

Воно дозволить сформувати персональний план повернення з урахуванням всіх індивідуальних потреб.

"Наприклад, якщо у вас є діти, то у плані будуть враховані додаткові кроки з пошуку шкіл або дитячих садочків, а також можливі пільги", - пояснили громадянам на платформі, у розділі "Часті запитання".

Отже, складений план містить детальний перелік кроків, які необхідно здійснити перед поверненням - із посиланням на ресурси та контакти організацій з підтримки в місцях перебування українців.

Сформований план зберігається автоматично, а після реєстрації на ресурсі можна відстежувати виконання плану онлайн.

"Додому" допомагає сформувати персональний план повернення в Україну (скриншот: dodomu.unity.gov.ua)

Кого запрошують долучатись до платформи "Додому"

Під час офіційної презентації платформи в Києві тимчасово повірена у справах Федеративної Республіки Німеччини в Україні Катрін Бухгольц нагадала, що люди - головна рушійна сила відновлення України.

"Саме тому підтримка добровільного повернення українців та їхньої успішної реінтеграції потребує не лише доступу до достовірної інформації та якісних державних сервісів, а й тісної взаємодії між державою, громадами та міжнародними партнерами", - повідомила вона.

Платформа "Додому", за словами Бухгольц, поєднує ці елементи, "створюючи умови для зважених рішень і роблячи важливий внесок у соціальне відновлення України".

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Тим часом заступниця міністра соціальної політики, сімʼї та єдності України з питань європейської інтеграції Ілона Гавронська закликала долучатися до такої ініціативи: