У Раді Європи розповіли, як українських біженців намагаються витискати з ЄС

За його словами, він спілкувався з українцями і бачив різні методи витиснути людей з Євросоюзу. Один з них - фінансовий тиск.

"Я бачу певні тенденції. Я подорожував Європою останніми місяцями, зустрічався з українцями в багатьох країнах і чув багато історій про, як ви сказали, "вичавлювання". Я бачив скорочення соціальних виплат, які створюють серйозні труднощі для людей. Я бачив скорочення житлових програм. Добре, якщо людина може дозволити собі орендувати житло. Але для пенсіонерів та людей без ресурсів це велика проблема", - сказав посадовець.

Він додав, що бачить також зростання ненависті до українців. Це відбувається не всюди і не є масовим явищем, але такий факт є.

"Українці потрапляють у загальну антиіммігрантську риторику крайніх правих сил, які хочуть звинувачувати мігрантів у всіх проблемах суспільства. Це популістська нісенітниця, і з цим потрібно боротися. Це дуже небезпечно", - розповів комісар.

Майкл О'Флаерті припустив, що, можливо, на початку повномасштабної війни в деяких країнах була дуже щедра підтримка українців, що викликало невдоволення місцевих мешканців.

Проте посадовець вважає, що все ще можна виправити і не обов'язково ситуацію доводити до виселення українців, які все ще потребують захисту. Тим паче в рік, коли атаки РФ на цивільних були самими найінтенсивнішими від початку війни.