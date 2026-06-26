Для українців за кордоном запустили нову платформу "Додому": як вона працює

Фото: Платформа створена для українців що планують повернення додому (t.me/MinSocUA)

Не витрачай час на шум! Читай тільки суть з РБК-Україна у Google

Цифрова платформа "Додому" для українців за кордоном, які розглядають повернення, запрацювала у тестовому режимі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Міністерства соціальної політики.

Про запуск платформи на Конференції з питань відновлення України (URC 2026) у Ґданську розповіла заступниця міністра соціальної політики Ілона Гавронська. Ресурс допомагає українцям отримати інформацію про кроки, необхідні для підготовки до повернення, а також сформувати персональний план. На платформі зібрано інформацію про сервіси, можливості працевлаштування, навчання та соціальну підтримку в Україні. Окремий розділ - "візитівки" громад, готових приймати людей у процесі реінтеграції: з даними про місцеві послуги, інфраструктуру та контакти. Також представлено інформацію про Центри єдності та організації Мережі єдності за кордоном.