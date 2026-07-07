Вернуться из-за границы теперь проще: чем и как поможет украинцам платформа "Додому"
Для тех, кто планирует вернуться в Украину из-за границы, заработала специальная платформа "Додому". С ее помощью беженцы смогут создать пошаговый план действий с учетом всех нюансов - от поиска жилья до обучения детей.
Подробнее о пользе и популярности этой платформы, ее возможностях и пошаговом алгоритме использования, - читайте в материале РБК-Украина ниже.
Главное:
- Новый онлайн-инструмент: платформа "Додому" поможет беженцам спланировать возвращение в Украину.
- Персонализация: индивидуальный план возвращения составляется с учетом всех потребностей каждой семьи (жилье, работа, школа и т.д.).
- Как это работает: регистрация на платформе, заполнение анкеты (опроса) - получение четкого пошагового плана действий.
- Доступность: сервис является бесплатным и может существенно облегчить украинцам не только добровольное возвращение домой, но и успешную реинтеграцию.
Сколько украинцев уже посетили платформу "Додому"
В конце июня в рамках Конференции по восстановлению Украины (URC 2026) в Гданьске состоялся запуск цифровой платформы "Додому" (dodomu.unity.gov.ua).
Она рассчитана на тех граждан, которые планируют возвращение в Украину из других стран мира.
Согласно информации Министерства социальной политики, семьи и единства Украины, эта платформа в настоящее время:
- работает в тестовом режиме;
- доступна по соответствующей ссылке.
"За неделю с момента запуска... платформу "Додому" посетили уже более 10 тысяч пользователей из более чем 10 стран. В частности, тех, где находится больше всего украинцев, - Германии, Польши и Чехии", - сообщил во время официальной презентации в Киеве министр социальной политики, семьи и единства Денис Улютин.
Он напомнил также, что политика насчет украинцев за границей должна быть частью целостной социальной политики и политики восстановления.
Денис Улютин во время официальной презентации платформы "Додому" (фото: msp.gov.ua)
Чем может помочь украинцам эта платформа
В целом платформа "Додому" призвана помочь украинцам за границей:
- получить актуальную информацию об имеющихся для них возможностях и услугах в Украине;
- получить актуальную информацию о шагах, которые нужно предпринять, чтобы подготовиться к возвращению;
- сформировать персональный план возвращения в целом.
Так, этот проект объединяет информацию про:
- громады;
- сервисы;
- возможности трудоустройства;
- обучение;
- социальную поддержку в Украине;
- другие инструменты, необходимые для принятия информированных решений насчет возврата и реинтеграции.
Разные категории услуг и программ для украинцев (скриншот: dodomu.unity.gov.ua)
Кроме того, платформа содержит информацию о центрах за границей, где можно найти поддержку в принятии решения насчет возвращения:
- Центрах единства;
- организациях, входящих в Сеть единства.
Центры единства и партнерские организации предоставляют консультации и поддержку украинцам за границей (скриншот: dodomu.unity.gov.ua)
Как воспользоваться возможностями платформы "Додому"
Платформа позволяет украинцам найти всю необходимую для возвращения домой информацию:
- либо самостоятельно;
- либо посредством создания персонального плана.
Для того чтобы его создать, необходимо пройти короткий опрос (до 3 минут).
Он позволит сформировать персональный план возврата с учетом всех индивидуальных потребностей.
"Например, если у вас есть дети, то в плане будут учтены дополнительные шаги по поиску школ или детских садов, а также возможные льготы", - объяснили гражданам на платформе, в разделе "Частые вопросы".
Следовательно, составленный план содержит детальный перечень шагов, которые необходимо предпринять перед возвращением - со ссылкой на ресурсы и контакты организаций по поддержке в местах пребывания украинцев.
Сформированный план сохраняется автоматически, а после регистрации на ресурсе можно отслеживать выполнение плана онлайн.
"Додому" помогает сформировать персональный план возвращения в Украину (скриншот: dodomu.unity.gov.ua)
Кого приглашают присоединяться к платформе "Додому"
Во время официальной презентации платформы в Киеве временно поверенная по делам Федеративной Республики Германии в Украине Катрин Бухгольц напомнила, что люди - главная движущая сила восстановления Украины.
"Именно поэтому поддержка добровольного возвращения украинцев и их успешной реинтеграции нуждается не только в доступе к достоверной информации и качественным государственным сервисам, но и в тесном взаимодействии между государством, громадами и международными партнерами", - сообщила она.
Платформа "Додому", по словам Бухгольц, объединяет эти элементы, "создавая условия для взвешенных решений и внося важный вклад в социальное восстановление Украины".
Тем временем заместитель министра социальной политики, семьи и единства Украины по европейской интеграции Илона Гавронская призвала присоединяться к такой инициативе:
- громады со всей страны (чтобы становиться партнерами для возвращающихся украинцев);
- украинские организации за границей (чтобы расширять Сеть единства).
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