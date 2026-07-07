ua en ru
Вт, 07 июля Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Общество Образование Деньги Изменения Экология
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Жизнь » Общество

Вернуться из-за границы теперь проще: чем и как поможет украинцам платформа "Додому"

07:36 07.07.2026 Вт
4 мин
Сформировать персональный план возвращения в Украину можно онлайн и с учетом всех потребностей
aimg Ирина Костенко
Вернуться из-за границы теперь проще: чем и как поможет украинцам платформа "Додому" Платформа "Додому" поможет спланировать возвращение в Украину (фото иллюстративное: msp.gov.ua)
Не трать время на шум! Читай только суть из РБК-Украина в Google

Для тех, кто планирует вернуться в Украину из-за границы, заработала специальная платформа "Додому". С ее помощью беженцы смогут создать пошаговый план действий с учетом всех нюансов - от поиска жилья до обучения детей.

Подробнее о пользе и популярности этой платформы, ее возможностях и пошаговом алгоритме использования, - читайте в материале РБК-Украина ниже.

Главное:

  • Новый онлайн-инструмент: платформа "Додому" поможет беженцам спланировать возвращение в Украину.
  • Персонализация: индивидуальный план возвращения составляется с учетом всех потребностей каждой семьи (жилье, работа, школа и т.д.).
  • Как это работает: регистрация на платформе, заполнение анкеты (опроса) - получение четкого пошагового плана действий.
  • Доступность: сервис является бесплатным и может существенно облегчить украинцам не только добровольное возвращение домой, но и успешную реинтеграцию.

Сколько украинцев уже посетили платформу "Додому"

В конце июня в рамках Конференции по восстановлению Украины (URC 2026) в Гданьске состоялся запуск цифровой платформы "Додому" (dodomu.unity.gov.ua).

Она рассчитана на тех граждан, которые планируют возвращение в Украину из других стран мира.

Согласно информации Министерства социальной политики, семьи и единства Украины, эта платформа в настоящее время:

  • работает в тестовом режиме;
  • доступна по соответствующей ссылке.

"За неделю с момента запуска... платформу "Додому" посетили уже более 10 тысяч пользователей из более чем 10 стран. В частности, тех, где находится больше всего украинцев, - Германии, Польши и Чехии", - сообщил во время официальной презентации в Киеве министр социальной политики, семьи и единства Денис Улютин.

Он напомнил также, что политика насчет украинцев за границей должна быть частью целостной социальной политики и политики восстановления.

Вернуться из-за границы теперь проще: чем и как поможет украинцам платформа &quot;Додому&quot;Денис Улютин во время официальной презентации платформы "Додому" (фото: msp.gov.ua)

Чем может помочь украинцам эта платформа

В целом платформа "Додому" призвана помочь украинцам за границей:

  • получить актуальную информацию об имеющихся для них возможностях и услугах в Украине;
  • получить актуальную информацию о шагах, которые нужно предпринять, чтобы подготовиться к возвращению;
  • сформировать персональный план возвращения в целом.
Читайте также: Сколько беженцев из Украины не планируют возвращаться на Родину

Так, этот проект объединяет информацию про:

  • громады;
  • сервисы;
  • возможности трудоустройства;
  • обучение;
  • социальную поддержку в Украине;
  • другие инструменты, необходимые для принятия информированных решений насчет возврата и реинтеграции.

Вернуться из-за границы теперь проще: чем и как поможет украинцам платформа &quot;Додому&quot;Разные категории услуг и программ для украинцев (скриншот: dodomu.unity.gov.ua)

Кроме того, платформа содержит информацию о центрах за границей, где можно найти поддержку в принятии решения насчет возвращения:

  • Центрах единства;
  • организациях, входящих в Сеть единства.

Вернуться из-за границы теперь проще: чем и как поможет украинцам платформа &quot;Додому&quot;Центры единства и партнерские организации предоставляют консультации и поддержку украинцам за границей (скриншот: dodomu.unity.gov.ua)

Как воспользоваться возможностями платформы "Додому"

Платформа позволяет украинцам найти всю необходимую для возвращения домой информацию:

  • либо самостоятельно;
  • либо посредством создания персонального плана.

Для того чтобы его создать, необходимо пройти короткий опрос (до 3 минут).

Он позволит сформировать персональный план возврата с учетом всех индивидуальных потребностей.

"Например, если у вас есть дети, то в плане будут учтены дополнительные шаги по поиску школ или детских садов, а также возможные льготы", - объяснили гражданам на платформе, в разделе "Частые вопросы".

Следовательно, составленный план содержит детальный перечень шагов, которые необходимо предпринять перед возвращением - со ссылкой на ресурсы и контакты организаций по поддержке в местах пребывания украинцев.

Сформированный план сохраняется автоматически, а после регистрации на ресурсе можно отслеживать выполнение плана онлайн.

Вернуться из-за границы теперь проще: чем и как поможет украинцам платформа &quot;Додому&quot;"Додому" помогает сформировать персональный план возвращения в Украину (скриншот: dodomu.unity.gov.ua)

Кого приглашают присоединяться к платформе "Додому"

Во время официальной презентации платформы в Киеве временно поверенная по делам Федеративной Республики Германии в Украине Катрин Бухгольц напомнила, что люди - главная движущая сила восстановления Украины.

"Именно поэтому поддержка добровольного возвращения украинцев и их успешной реинтеграции нуждается не только в доступе к достоверной информации и качественным государственным сервисам, но и в тесном взаимодействии между государством, громадами и международными партнерами", - сообщила она.

Платформа "Додому", по словам Бухгольц, объединяет эти элементы, "создавая условия для взвешенных решений и внося важный вклад в социальное восстановление Украины".

Читайте также: Платят до 5300 евро на руки: какие страны Европы дают украинцам деньги за возвращение домой

Тем временем заместитель министра социальной политики, семьи и единства Украины по европейской интеграции Илона Гавронская призвала присоединяться к такой инициативе:

  • громады со всей страны (чтобы становиться партнерами для возвращающихся украинцев);
  • украинские организации за границей (чтобы расширять Сеть единства).

Напомним, ранее в Совете Европы рассказали, как украинских беженцев пытаются "выдавливать" из ЕС.

Кроме того, мы объясняли, что Европа готовит для украинских беженцев и когда будут изменения.

Читайте также, как размер выплат влияет на трудоустройство украинцев в ЕС.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Евросоюз Украина Интернет Министерство социальной политики Жилье Внутренне перемещенные лица Выезд за границу Работа в Украине Советы Образование в Украине Паспорт України
Новости
Чиновник Навроцкого попал в базу "Миротворца" из-за "Малопольщи"
Чиновник Навроцкого попал в базу "Миротворца" из-за "Малопольщи"
Аналитика
Россия массово бьет по складам: как атаки меняют логистику и рынок недвижимости Украины
Мария Волощукредактор РБК-Украина Россия массово бьет по складам: как атаки меняют логистику и рынок недвижимости Украины