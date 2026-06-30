Скільки біженців з України не планують повертатись на Батьківщину - в РЄ відповіли
На сьогоднішній день кількість українських біженців за кордоном розділилась 50/50 у питанні щодо планів повернення на Батьківщину.
Про це заявив в інтерв'ю РБК-Україна комісар Ради Європи з прав людини Майкл О'Флаерті.
"Наскільки я пам’ятаю, у 2022 році приблизно третина хотіла повернутися додому, третина – залишитися в країні перебування, і третина не знала. Останні дані більше схиляються до приблизно 50/50 між тими, хто хоче повернутися, і тими, хто хоче залишитися", - сказав єврокомісар.
Він також додав, що причини лишитись поза межами України дуже складні та різноманітні - до такого висновку О'Флаерті дійшов сам, поспілкувавшись з біженцями.
"Я зустрічав багато матерів, які кажуть: "Ми мусимо залишитися, бо наші діти ходять до школи, навчаються в університеті, і ми маємо бути тут заради них".
Інші розповідають про те, як вони влаштувалися й налагодили зв’язки. Вони створюють сім’ї в країні, що їх прийняла. Тож це вже не має сенсу. Ця країна стала для них домівкою", - повідомив єврокомісар.
Однак, за його словами, є значна частина тих українців, які хочуть повернення на Батьківщину.
"Вони люблять свою країну і хочуть брати участь у її відбудові. А деякі старші люди просто хочуть провести останні роки в місці, яке вони знають і яке вони люблять.
Тож причини дуже різноманітні", - підсумував О'Флаерті.
Як повідомлялось, у країнах Європейського союзу знову збільшилась кількість українських біженців - і це статистика станом на початок 2026 року.
Ще варто зазначити, що в Мінсоцполітики відповіли, скільки українців перебуває за кордоном та які соцвиплати їм передбачені.