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Скільки біженців з України не планують повертатись на Батьківщину - в РЄ відповіли

08:09 30.06.2026 Вт
2 хв
Ще кілька років тому було набагато більше невизначених щодо місця подальшого перебування
aimg Мілан Лєліч aimg Юлія Маловічко
Скільки біженців з України не планують повертатись на Батьківщину - в РЄ відповіли Фото: біженці на вокзалі (Getty Images)
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На сьогоднішній день кількість українських біженців за кордоном розділилась 50/50 у питанні щодо планів повернення на Батьківщину.

Про це заявив в інтерв'ю РБК-Україна комісар Ради Європи з прав людини Майкл О'Флаерті.

"Наскільки я пам’ятаю, у 2022 році приблизно третина хотіла повернутися додому, третина – залишитися в країні перебування, і третина не знала. Останні дані більше схиляються до приблизно 50/50 між тими, хто хоче повернутися, і тими, хто хоче залишитися", - сказав єврокомісар.

Він також додав, що причини лишитись поза межами України дуже складні та різноманітні - до такого висновку О'Флаерті дійшов сам, поспілкувавшись з біженцями.

"Я зустрічав багато матерів, які кажуть: "Ми мусимо залишитися, бо наші діти ходять до школи, навчаються в університеті, і ми маємо бути тут заради них".
Інші розповідають про те, як вони влаштувалися й налагодили зв’язки. Вони створюють сім’ї в країні, що їх прийняла. Тож це вже не має сенсу. Ця країна стала для них домівкою", - повідомив єврокомісар.

Однак, за його словами, є значна частина тих українців, які хочуть повернення на Батьківщину.

"Вони люблять свою країну і хочуть брати участь у її відбудові. А деякі старші люди просто хочуть провести останні роки в місці, яке вони знають і яке вони люблять.
Тож причини дуже різноманітні", - підсумував О'Флаерті.

Як повідомлялось, у країнах Європейського союзу знову збільшилась кількість українських біженців - і це статистика станом на початок 2026 року.

Ще варто зазначити, що в Мінсоцполітики відповіли, скільки українців перебуває за кордоном та які соцвиплати їм передбачені.

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