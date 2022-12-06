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Повернути території, захоплені після 24 лютого: Блінкен про допомогу США Україні

Фото: держсекретар США Ентоні Блінкен (Getty Images)
Автор: Єлизавета Драбкіна

США зосереджені на допомозі Україні у поверненні територій, окупованих Росією після 24 лютого.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на держсекретаря США Ентоні Блінкена на конференції The Wall Street Journal WSJ CEO Summit.

"Ми сфокусовані на тому, що ми вже робимо: переконатися, що Україна має кошти, щоб захистити себе, щоб вона могла відбити російську агресію, повернути території, які були відібрані після 24 лютого", - сказав він.

Блінкен додав, що Штати також підтримують Україну в економічному та гуманітарному плані.

Позиція України

Українська влада неодноразово зазначала, що завданням України є вихід на міжнародно визнані кордони 1991 року.

Так, президент України Володимир Зеленський виключив будь-які поступки Росії, які стосувалися б територіальної цілісності. Зокрема, неможлива відмова від Криму, Донецької та Луганської областей.

Секретар РНБО Олексій Данилов зазначав, що будь-які компроміси із Кремлем лише відкладуть війну на майбутнє, тому метою України є повна деокупація до кордонів 1991 року.

Міністр оборони Олексій Резніков заявляв, що єдиний територіальний "компроміс" з Росією - це вихід України на рубежі 1991 року.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба наголошував, що кінцева мета України - кордони 1991 року, а не 23 лютого.

Позиція США

При цьому Штати завжди наголошують, що саме Україні вирішуватиме, на яких кордонах зупинитися і коли сісти за стіл переговорів із Росією.

Так, президент США Джо Байден заявляв, що рішення про мирні переговори має ухвалити Україна. Штати не збираються розпочинати будь-які переговори з Росією без відповідного рішення самої країни.

США також заявляли, що не підштовхують Україну до переговорів із РФ, вона сама визначає умови та дати.

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