Зеленский: никаких компромиссов по территориальной целостности быть не может

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что никаких компромиссов по территориальной целостности и суверенитету страны быть не может. Глава государства подчеркнул готовность продолжать переговоры с Россией.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на обращение Зеленского.

"Безусловно, украина настроена на переговоры (с Россией -ред.) и будет продолжать переговорный процесс в той мере, в какой это от нас зависит. Мы рассчитываем на результат, но должна быть реальная безопасность для нашего государства", - сказал Зеленский.

Глава государства подчеркнул, что российские войска должны покинуть оккупированные районы. Суверенитет и территориальная целостность страны должны быть гарантированы.

"Никаких компромиссов по суверенитету и территориальной целостности быть не может и не будет. Это четкие принципы и видение возможного результата", - добавил президент Украины.

Зеленский напомнил тем, кто воспринимает заявления в соцсетях, как будто это уже реальные факты - украинцы живут в демократическом государстве и воюют за свою свободу.

"Поэтому любые решения, имеющие значение для всего народа (Украины - ред.), должны приниматься не одним человеком и не группой людей с любыми политическими взглядами, а всем нашим народом", - подчеркнул глава государства.