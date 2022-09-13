ua ru
Вт, 13 сентября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Кулеба: наша конечная цель - границы 1991 года, а не 23 февраля

Новина українською →
Киев, Вторник 13 сентября 2022 09:52
Кулеба: наша конечная цель - границы 1991 года, а не 23 февраля Фото: министр иностранных дел Дмитрий Кулеба (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Милан Лелич, Валерия Полищук

В начале войны, когда Россия перла вперед и было много вопросов относительно того, насколько существенным окажется поддержка украинского сопротивления. Безусловная задача №1 заключалась в том, чтобы стабилизировать ситуацию и вернуться к статус-кво.

Об этом в интервью РБК-Украина рассказал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

По его словам, за это время вытекло очень много крови и теперь эта опция является категорически неприемлемой.

"Тем более на фоне того, что мы научились побеждать, знаем как это делать и умеем это делать. И поэтому, безусловно, конечная наша цель - это не 23 февраля, а 24 августа 1991 года в плане границ", - подчеркнул он.

Напомним, ранее министр обороны Алексей Резников заявлял, что территориальный компромисс с Россией - это выход Украины на рубежи 1991 года.

Кроме того, секретарь СНБО Алексей Данилов заявлял, что Украина не будет соглашаться ни на какие территориальные компромиссы с Россией.

Добавим, что ранее президент Украины Владимир Зеленский исключил любые уступки России, которые бы касались территориальной целостности. В частности, невозможен отказ от Крыма, Донецкой и Луганской областей.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война России против Украины Дмитрий Кулеба
NEWS
Россияне теряют позиции, а ВСУ продолжают контрнаступление: карты боев на утро 13 сентября
Россияне теряют позиции, а ВСУ продолжают контрнаступление: карты боев на утро 13 сентября
DAILY
Дмитрий Кулеба: Переговоры с Россией ведутся на поле боя
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Дмитрий Кулеба: Переговоры с Россией ведутся на поле боя