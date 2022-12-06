Вернуть территории, захваченные после 24 февраля: Блинкен о помощи США Украине

"Мы сфокусированы на том, что мы уже делаем: удостовериться, что у Украины есть средства, чтобы защитить себя, чтобы она могла отбить российскую агрессию, вернуть территории, которые были отобраны после 24 февраля", - сказал он.

Блинкен добавил, что Штаты также поддерживают Украину в экономическом и гуманитарном плане.

Позиция Украины

Украинские власти неоднократно отмечали, что задачей Украины является выход на международно признанные границы 1991 года.

Так, президент Украины Владимир Зеленский исключил любые уступки России, которые бы касались территориальной целостности. В частности, невозможен отказ от Крыма, Донецкой и Луганской областей.

Секретарь СНБО Алексей Данилов отмечал, что любые компромиссы с Кремлем лишь отложат войну на будущее, поэтому целью Украины является полная деоккупация к границам 1991 года.

Министр обороны Алексей Резников заявлял, что единственный территориальный "компромисс" с Россией - это выход Украины на рубежи 1991 года.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба подчеркивал, что конечная цель Украины - границы 1991 года, а не 23 февраля.

Позиция США

При этом Штаты всегда подчеркивают, что именно Украине решать, на каких границах остановиться и когда сесть за стол переговоров с Россией.

Так, президент США Джо Байден заявлял, что решение о мирных переговорах должна принять Украина. Штаты не собираются вступать в какие-либо переговоры с Россией без соответствующего решения самой страны.

США также заявляли, что не подталкивают Украину к переговорам с РФ, она сама определяет условия и даты.

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