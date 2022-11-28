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Постпред США в НАТО: ми не підштовхуємо Україну до переговорів із РФ, вона визначає умови

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Понеділок 28 листопада 2022 16:10
Постпред США в НАТО: ми не підштовхуємо Україну до переговорів із РФ, вона визначає умови Фото: постійний представник США в НАТО Джуліанна Сміт (twitter.com/usambnato)
Автор: Мілан Лєліч, Єлизавета Драбкіна

НАТО та США вважають за необхідне забезпечити сильну позицію України до початку мирних переговорів з Росією. При цьому умови та час для переговорів визначає Україна.

Про це заявила постійний представник США в НАТО Джуліанна Сміт на онлайн-брифінгу, передає кореспондент РБК-Україна.

Вона наголосила, що питання переговорів із Росією залишається в руках президента Володимира Зеленського.

"Він визначатиме умови, на яких він буде готовий сісти за стіл переговорів і коли сісти за стіл переговорів. Наша позиція як Сполучених Штатів, і вона підтримується в НАТО, - ми повинні забезпечити, щоб президент Зеленський та Україна були у найсильнішій позиції на момент початку таких переговорів", - сказала Сміт.

За її словами, невідомо, коли Росія захоче сісти за стіл переговорів та сприймати Україну серйозно. Наразі таких ознак не видно.

"Але рішення буде в руках українців, ми не підштовхуємо їх до якоїсь певної дати чи графіку", - додала вона.

Нагадаємо, секретар РНБО Олексій Данилов заявляв, що Росія вимагає від України переговорів та здачі державних інтересів, але переломний момент уже настав.

Крім того, глава МЗС Дмитро Кулеба зазначав, що замість пропозицій передчасних мирних переговорів із РФ метою партнерів має бути перемога України, яка принесе стійкий та справедливий світ на європейський континент.

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НАТО Сполучені Штати Америки Володимир Зеленський
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