Економіка

Повернути графіки відключень світла для Києва зараз не вийде, - ДТЕК

Ілюстративне фото: повернути графіки відключень для столиці зараз неможливо (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Антон Корж

Дати більш-менш стабільні графіки відключень для Києва зараз не вийде, оскільки столична енергосистема зараз перебуває в аварійному режимі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДТЕК.

В компанії пояснили, що попри те, що вдалося заживити критичну інфраструктуру, зараз столиця перебуває в аварійному режимі. Електрики бракує навіть для того, щоб вмикати та вимикати світло за постійними графіками.

"Світло вмикають та вимикають у ручному режимі, залежно від стану системи в моменті. Тож відключення затягуються і зайвий раз засмучують нерівномірністю.Ніде в світі не було такого. Нуль днів без руйнувань енергетики вже який місяць поспіль. Енергетики зайняті історичною роботою, щоб повернути нас до графіків", - додали у повідомленні.

Зазначимо, що у середу, 21 січня, енергетикам вдалося заживити всі об'єкти критичної інфраструктури Києва після чергової російської атаки в ніч на 20 січня. Проте ситуація з електрикою все одно залишається складною.

Гірше за все зараз ситуація в окремих частинах Дніпровського та Деснянського районів. Там є руйнування об’єктів столичної генерації через російський теракт. Загалом понад 44 тисячі осель перебувають без світла.

Також після масованого ворожого удару тисячі будинків у Києві залишилися без опалення при морозі -15°C. Крім того, у столиці залишаються проблеми з водопостачанням: частина районів - без води, а в частині - знижений тиск.

