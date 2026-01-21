Вернуть графики отключений света для Киева сейчас не получится, - ДТЭК

Дать более-менее стабильные графики отключений для Киева сейчас не получится, поскольку столичная энергосистема сейчас находится в аварийном режиме.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ДТЭК.
В компании объяснили, что несмотря на то, что удалось запитать критическую инфраструктуру, сейчас столица находится в аварийном режиме. Электричества не хватает даже для того, чтобы включать и выключать свет по постоянным графикам.
"Свет включают и выключают в ручном режиме, в зависимости от состояния системы в моменте. Поэтому отключения затягиваются и лишний раз огорчают неравномерностью. нигде в мире не было такого. Ноль дней без разрушений энергетики уже который месяц подряд. Энергетики заняты исторической работой, чтобы вернуть нас к графикам", - добавили в сообщении.
Отметим, что в среду, 21 января, энергетикам удалось запитать все объекты критической инфраструктуры Киева после очередной российской атаки в ночь на 20 января. Однако ситуация с электричеством все равно остается сложной.
Хуже всего сейчас ситуация в отдельных частях Днепровского и Деснянского районов. Там есть разрушения объектов столичной генерации из-за российского теракта. Всего более 44 тысяч домов находятся без света.
Также после массированного вражеского удара тысячи домов в Киеве остались без отопления при морозе -15°C. Кроме того, в столице остаются проблемы с водоснабжением: часть районов - без воды, а в части - пониженное давление.