Повернення "Фантомів" і нові камери: в Україні посилюють контроль за водіями

В Україні посилять відповідальність за систематичні порушення ПДР, повернуться патрулі "Фантом" і не тільки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра внутрішніх справ Івана Вигівського.

За словами очільника МВС, пропозиції вже підготували для розгляду на засіданні РНБО.

МВС спільно з народними депутатами напрацювало низку законодавчих ініціатив, які розраховують затвердити в парламенті. Вони передбачають:

посилення відповідальності за систематичні порушення ПДР - покарання має бути відчутним та невідворотним;

підвищення безпеки пасажирських перевезень;

чітке унормування правил їзди на легкому електротранспорті (електросамокатах та скутерах).

"Підвищення безпеки дорожнього руху - одне із завдань міністерства, яке ми запропонували до програми діяльності уряду. Мова не йде виключно про штрафи та посилення відповідальності. Йдеться про комплекс заходів, які дозволять покращити культуру на дорозі", - наголосив Вигівський.

Камери автофіксації та повернення "Фантомів"

Паралельно МВС вже впроваджує рішення на власному рівні, зосередившись на боротьбі з перевищенням швидкості як однією з головних причин ДТП.

Зокрема, вже цього тижня в роботу впровадять десятки нових камер автоматичної фіксації швидкості. Локації їхнього розташування найближчим часом оприлюднить Патрульна поліція.

Крім того, на автошляхи повертаються спеціальні патрульні автомобілі "Фантом". Це спецавтомобілі без розпізнавальних знаків, оснащені системами фіксації порушень швидкості, які працюють безпосередньо під час руху.

"Вони пропрацювали лише місяць перед початком повномасштабної війни. І за цей період поліцейські притягнули до відповідальності понад 26 тисяч водіїв, які перевищили швидкість. "Фантоми" повернуться на дороги", - заявив очільник МВС.

Вигівський зазначив, що посилення контролю відбувається на тлі високого рівня аварійності на українських дорогах. Лише за перші тижні серпня в Україні зафіксували понад 1300 ДТП із постраждалими.

Що передувало

Нагадаємо, напередодні президент Володимир Зеленський анонсував засідання РНБО, присвячене безпеці на дорогах. Під час засідання планують розглянути питання посилення відповідальності для водіїв, які систематично порушують правила дорожнього руху.