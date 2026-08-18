Возвращение "Фантомов" и новые камеры: в Украине усиливают контроль за водителями

В Украине усилят ответственность за систематические нарушения ПДД, вернутся патрули "Фантом" и не только.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра внутренних дел Ивана Выговского.

По словам главы МВД, предложения уже подготовили для рассмотрения на заседании СНБО.

МВД совместно с народными депутатами наработало ряд законодательных инициатив, которые рассчитывают утвердить в парламенте. Они предполагают:

усиление ответственности за систематические нарушения ПДД - наказание должно быть ощутимым и неотвратимым;

повышение безопасности пассажирских перевозок;

четкое нормирование правил езды на легком электротранспорте (электросамокатах и скутерах).

"Повышение безопасности дорожного движения - одна из задач министерства, которую мы предложили в программу деятельности правительства. Речь не идет исключительно о штрафах и усилении ответственности. Речь идет о комплексе мероприятий, которые позволят улучшить культуру на дороге", - подчеркнул Выговский.

Камеры автофиксации и возвращение "Фантомов"

Параллельно МВД уже внедряет решения на своем уровне, сосредоточившись на борьбе с превышением скорости как одной из главных причин ДТП.

В частности, уже на этой неделе в работу будут внедрены десятки новых камер автоматической фиксации скорости. Локации их расположения в ближайшее время обнародует Патрульная полиция.

Кроме того, на автодороги возвращаются специальные патрульные автомобили "Фантом". Это спецавтомобили без опознавательных знаков, оснащенные системами фиксации нарушений скорости, работающих непосредственно во время движения.

"Они проработали всего месяц перед началом полномасштабной войны. И за этот период полицейские привлекли к ответственности более 26 тысяч водителей, которые превысили скорость. "Фантомы" вернутся на дороги", - заявил глава МВД.

Выговский отметил, что ужесточение контроля происходит на фоне высокого уровня аварийности на украинских дорогах. Только за первые недели августа в Украине было зафиксировано более 1300 ДТП с пострадавшими.

Что предшествовало

Напомним, накануне президент Владимир Зеленский анонсировал заседание СНБО, посвященное безопасности на дорогах. В ходе заседания планируется рассмотреть вопрос усиления ответственности для водителей, систематически нарушающих правила дорожного движения.