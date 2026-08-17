У центрі Києва авто влетіло на терасу ресторану, є постраждалий (фото)

У Печерському районі Києва сталася масштабна ДТП за участю двох автомобілів BMW. Внаслідок зіткнення одна з автівок вилетіла на літню терасу закладу та перекинулася.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву поліції Києва.

Автопригода сталася близько 11:30 на вулиці Великій Васильківській. За попередніми даними, на дорозі зіткнулися два автомобілі марки BMW. Від потужного удару одна з машин втратила керування, влетіла на територію літнього майданчика закладу та перекинулася.

Наразі відомо про одного травмованого внаслідок інциденту - зокрема, 36-річний водій перекинутого автомобіля отримав травми. Чоловіка госпіталізували, його стан медики оцінюють як задовільний.

На місці події працюють патрульні поліцейські та слідчо-оперативна група з розслідування ДТП столичного главку. Правоохоронці встановлюють усі обставини та механізм автопригоди.

Фото: у центрі Києва авто влетіло на терасу ресторану (t.me/gunpKyiv)

Нагадаємо, 14 серпня на Рівненщині 16-річний нетверезий водій збив вагітну жінку, яка рухалася узбіччям. Від отриманих травм вона померла у лікарні, врятувати її дитину медикам також не вдалося.