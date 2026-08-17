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Зеленський скликає РНБО після резонансної ДТП у Києві: обговорять ситуацію на дорогах

19:16 17.08.2026 Пн
2 хв
За словами президента, один з учасників аварії мав би давно втратити право на водіння
aimg Валерій Ульяненко
Зеленський скликає РНБО після резонансної ДТП у Києві: обговорять ситуацію на дорогах Фото: Володимир Зеленський, президент України (facebook.com_zelenskyy.official)
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В Україні найближчим часом відбудеться засідання РНБО щодо безпеки на дорогах. Під час нього планується посилення відповідальності для систематичних порушників правил.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву українського президента Володимира Зеленського.

"Говорили з Ігорем Клименком: найближчим часом відбудеться РНБО по ситуації, яка, на жаль, є на українських дорогах. Черговий абсолютно неадекватний випадок сьогодні був в Києві, коли машина на швидкості зіткнулась з іншою та вилетіла на тротуар. За кермом була людина, яка вже дуже давно мала б втратити право бути водієм", - наголосив президент.

Зеленський зауважив, що вже були петиції по ситуації на дорогах. Зокрема, від Олексія Глушича - батька 12-річного хлопчика, який загинув в ДТП.

"Треба посилювати відповідальність тих, хто систематично порушує правила на дорозі і зневажає життя. І потрібні не косметичні зміни до правил і відповідальності, а дієві кроки", - заявив глава держави.

Він додав, що розраховує на залучення секретарем РНБО парламентарів, громадські організації, а також всі необхідні державні інституції для підготовки змін.

Нагадаємо, ДТП за участю двох автомобілів BMW сталася сьогодні близько 11:30 на вулиці Великій Васильківській. Від сильного удару одна з машин втратила керування, вилетіла на територію літнього майданчика ресторану та перекинулася.

За даними джерел РБК-Україна, на майданчик ресторану у центрі Києва влетів кримінальний авторитет Кирило Островський.

Пізніше з'явилось відео аварії за участю двох позашляховиків. Водій BMW X3 виїжджав із другорядної дороги та проігнорував вимоги знаків "Дати дорогу" та "Рух праворуч", внаслідок чого зіткнувся з автомобілем BMW X7.

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