Зеленський скликає РНБО після резонансної ДТП у Києві: обговорять ситуацію на дорогах

В Україні найближчим часом відбудеться засідання РНБО щодо безпеки на дорогах. Під час нього планується посилення відповідальності для систематичних порушників правил.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву українського президента Володимира Зеленського.

"Говорили з Ігорем Клименком: найближчим часом відбудеться РНБО по ситуації, яка, на жаль, є на українських дорогах. Черговий абсолютно неадекватний випадок сьогодні був в Києві, коли машина на швидкості зіткнулась з іншою та вилетіла на тротуар. За кермом була людина, яка вже дуже давно мала б втратити право бути водієм", - наголосив президент.

Зеленський зауважив, що вже були петиції по ситуації на дорогах. Зокрема, від Олексія Глушича - батька 12-річного хлопчика, який загинув в ДТП.

"Треба посилювати відповідальність тих, хто систематично порушує правила на дорозі і зневажає життя. І потрібні не косметичні зміни до правил і відповідальності, а дієві кроки", - заявив глава держави.

Він додав, що розраховує на залучення секретарем РНБО парламентарів, громадські організації, а також всі необхідні державні інституції для підготовки змін.

Нагадаємо, ДТП за участю двох автомобілів BMW сталася сьогодні близько 11:30 на вулиці Великій Васильківській. Від сильного удару одна з машин втратила керування, вилетіла на територію літнього майданчика ресторану та перекинулася.