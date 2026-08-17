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Поліція показала відео ДТП у центрі Києва, де авто влетіло в ресторан

16:37 17.08.2026 Пн
2 хв
Внаслідок аварії ніхто з відвідувачів закладу та перехожих не постраждав
aimg Валерій Ульяненко
Поліція показала відео ДТП у центрі Києва, де авто влетіло в ресторан Фото: у центрі Києва авто влетіло на терасу ресторану (t.me/gunpKyiv)
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У центрі Києва на вулиці Великій Васильківській сталася аварія за участю двох позашляховиків BMW. Унаслідок зіткнення одна з автівок вилетіла на літню терасу ресторану.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву поліції Києва.

Згідно із записами камер відеоспостереження, 36-річний водій BMW X3 виїжджав із другорядної дороги та проігнорував вимоги знаків "Дати дорогу" та "Рух праворуч". Через це він зіткнувся з автомобілем BMW X7, яким кермував 31-річний чоловік.

Від сильного удару позашляховик порушника втратив керування та вилетів на терасу ресторану. Серед відвідувачів ресторану та перехожих ніхто не постраждав.

Травми отримав лише керманич BMW X3. Його у задовільному стані госпіталізували, де також перевірять на вміст алкоголю в крові. Інший водій на момент аварії був тверезим.

Наразі правоохоронці з'ясовують усі обставини події, після чого дадуть їй правову кваліфікацію.

Що передувало

Нагадаємо, ДТП за участю двох автомобілів BMW сталася сьогодні близько 11:30 на вулиці Великій Васильківській. Від сильного удару одна з машин втратила керування, виїхала на територію літнього майданчика закладу та перекинулася.

За даними джерел РБК-Україна, на майданчик ресторану у центрі Києва влетів кримінальний авторитет Кирило Островський.

Раніше смертельна ДТП сталася на Одещині на трасі Одеса-Миколаїв. Водій вантажного фургона виїхав на зустрічну смугу та зіткнувся з двома мікроавтобусами.

Унаслідок аварії загинули троє людей - водій фургона та двоє пасажирів одного з мікроавтобусів. Ще семеро осіб отримали травми та були госпіталізовані.

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