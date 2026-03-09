Мінус "Панцирі", десантний катер і не тільки: ВМС показали відео удару по Криму

У ВМС показали кадри знищення десантного катера, трьох російських зенітних ракетно-гарматних комплексів "Панцирь-С1" та бази дронів "Оріон" в окупованому Криму.

Як повідомляє РБК-Україна , відповідне відео оприлюднили Військово-Морські Сили ЗС України у Telegram .

"Підрозділи ВМС ЗС України у взаємодії з Силами спеціальних операцій ЗС України провели успішну операцію на території тимчасово окупованого Криму", - йдеться у повідомленні.

Внаслідок точних ударів вдалося уразити одразу три російські зенітні ракетно-гарматні комплекси "Панцирь-С1" і ліквідувати одну мобільну вогневу групу росіян.

Також силами і засобами ВМС у Новоозерному був успішно уражений російський швидкісний десантний катер проєкту 02510 БК-16.

Крім того, удару зазнала військова інфраструктура росіян на аеродромі Кіровське.

Там сталося влучання в місце зберігання ударно-розвідувальних безпілотних літальних апаратів "Оріон" та були повністю знищені чотири станції управління цими дронами.

У ВМС зазначили, що така робота спрямована на планомірне знищення логістики та бойового потенціалу російських військ у глибокому тилу.