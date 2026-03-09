ua en ru
Мінус "Панцирі", десантний катер і не тільки: ВМС показали відео удару по Криму

10:20 09.03.2026 Пн
2 хв
Оприлюднено кадри бойової роботи
aimg Ірина Глухова
Мінус "Панцирі", десантний катер і не тільки: ВМС показали відео удару по Криму Фото: окупанти втратили одразу три ЗРК "Панцир-С1" (Getty Images)

У ВМС показали кадри знищення десантного катера, трьох російських зенітних ракетно-гарматних комплексів "Панцирь-С1" та бази дронів "Оріон" в окупованому Криму.

Як повідомляє РБК-Україна, відповідне відео оприлюднили Військово-Морські Сили ЗС України у Telegram.

Читайте також: Мінус носій "Калібрів": СБУ та Сили оборони вивели з ладу фрегат "Адмірал Ессен"

"Підрозділи ВМС ЗС України у взаємодії з Силами спеціальних операцій ЗС України провели успішну операцію на території тимчасово окупованого Криму", - йдеться у повідомленні.

Внаслідок точних ударів вдалося уразити одразу три російські зенітні ракетно-гарматні комплекси "Панцирь-С1" і ліквідувати одну мобільну вогневу групу росіян.

Також силами і засобами ВМС у Новоозерному був успішно уражений російський швидкісний десантний катер проєкту 02510 БК-16.

Крім того, удару зазнала військова інфраструктура росіян на аеродромі Кіровське.

Там сталося влучання в місце зберігання ударно-розвідувальних безпілотних літальних апаратів "Оріон" та були повністю знищені чотири станції управління цими дронами.

У ВМС зазначили, що така робота спрямована на планомірне знищення логістики та бойового потенціалу російських військ у глибокому тилу.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло про серію нищівних ударів українських військових по Криму в ніч на 8 березня.

ЗРК "Панцирь-С1"

"Панцирь-С1" - російський самохідний зенітний комплекс ближньої дії, який поєднує ракети та швидкострільні автомати для прикриття об’єктів на відстані до 20 км.

У Криму окупанти використовують його для перехоплення українських дронів і крилатих ракет, але ЗСУ вже неодноразово показали його вразливість.

Знищення кожного комплексу суттєво послаблює протиповітряну оборону ворога.

Катер "БК-16"

Швидкісні транспортно-десантні катери проєкту 02510 "БК-16" - це серія російських високошвидкісних катерів, створених на замовлення ВМФ РФ.

Вони розроблені на базі малого бойового катера CombatBoat 90 шведської компанії Dockstavarvet, яка є структурною частиною концерну Saab.

Серійне виробництво катерів БК-16 росіяни розгорнули на суднобудівному заводі "Рибінська верф", що входить до концерну "Калашников".

Детальніше про ці катери - читайте у матеріалі РБК-Україна.

