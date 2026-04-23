Мощные взрывы прогремели в Феодосии: под ударом нефтебаза, вспыхнули резервуары

02:20 23.04.2026 Чт
Местные сообщили минимум о пяти прилетах по нефтебазе
aimg Юлия Маловичко
Мощные взрывы прогремели в Феодосии: под ударом нефтебаза, вспыхнули резервуары Фоото: спасатель МЧС РФ (росСМИ)

В оккупированном Севастополе в ночь на четверг прогремела серия мощных взрывов. Известно, что удары пришлись на нефтебазу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на крымские паблики в Telegram и OSINT-каналы.

Известно, что после полуночи в Крыму обьявили угрозу дроновых атак. Сначала паблики написали о пусках ракет с аэродрома Кача, что в Севастополе, а затем там якобы прогремели взрывы из-за прилета.

Также сообщалось о взрывах в Бахчисарайском районе и атаке на аэродром "Бельбек". После этого, в 0:47 ночи паблики сообщили о Феодосии - пяти прилетах по нефтебазе, после чего там вспыхнул мощный пожар.

На опубликованных в сети кадрах атаки на нефтебазу в Феодосии видно красное зарево в небе, а на видео слышны громкие взрывы.

Как известно, РФ теряет сотни миллионов долларов ежедневно из-за атак Сил Обороны Украины на нефтяную инфраструктуру, о чем заявил окомандующий СБС Роберт Бровди "Мадьяр".

Атаки на НПЗ, порты и нефтеперекачивающие станции в РФ и оккупированном Крыму происходят чуть ли не ежедневно. Это сильно бьет по энергобизнесу Москвы и соответственно по бюджету врага.

Также президент Владимир Зеленский недавно сообщил, что Россия в марте понесла по меньшей мере 2,3 млрд долларов потерь в нефтяном секторе в результате украинских дальнобойных ударов.

При этом союзники Украины призвали недавно Киев прекратить удары по российским энергетическим объектам во избежание кризиса на рынке энергоносителей. Однако, как заявил глава ОП Кирилл Буданов, Украина будет действовать в своих национальных интересах и продолжит атаки, чтобы перекрыть Кремлю источники финансирования войны.

