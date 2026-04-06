UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Мирний план США Графіки відключення світла Війна в Україні

Потрібні три кроки. Військовий омбудсмен назвала умови для підвищення зарплат в ЗСУ

09:45 06.04.2026 Пн
2 хв
Що треба, щоб підвищити військовим грошове забезпечення у 2026 році?
Костянтин Широкун, Катерина Гончарова
Фото: названі умови для підвищення зарплат в ЗСУ (Getty Images)

Для підвищення фінансового забезпечення українських військових варто виконати три важливих умови, одна з яких залежить від міжнародних партнерів.

Про це заявила військовий омбудсман Ольга Решетилова у інтерв'ю РБК-Україна.

Читайте також: Україна буде заохочувати 800-тисячну армію високими зарплатами, - Зеленський.

"Питання грошового забезпечення військовослужбовців можливо вирішити кількома шляхами. Перше – це усвідомлення наших європейських партнерів про те, що українське військо – це європейське військо і захист європейського кордону", - зазначила Решетилова.

За її словами, друга умова – це оптимізація внутрішніх процесів, а третя – це готовність суспільства жертвувати своїми соціальними благами на користь захисту держави, на користь військовослужбовців.

"Якщо ми вирішимо ці три основні проблеми, ми готові будемо переглянути грошове забезпечення військовослужбовців. Це не швидко. Я, як людина, яка прийшла з громадянського суспільства, уявляла, що все можна вирішити швидко", - додала військовий омбудсман.

Вона також підкреслила, що коли є труднощі з бюджетом, потрібно дивитися в бік оптимізації.

"Нам всім треба розуміти, що на п'ятому році повномасштабної війни десь від чогось треба відмовлятися, але ніколи не можна відмовлятися від власного війська", - підкреслила Решетилова.

Нові гарантії для військових

Нагадаємо, останнім часом в Україні було ухвалено низку рішень щодо соціального захисту військових та їхніх родин. Зокрема, Верховна Рада внесла зміни до законодавства, які регулюють питання роботи, відпусток та грошового забезпечення під час воєнного стану.

Також було запроваджено нові виплати за шкоду здоров’ю для певних категорій захисників.

Крім того, уряд розширив перелік пільг, згідно з якими сім’ї зниклих безвісти військових тепер також мають право на отримання належного грошового забезпечення.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
