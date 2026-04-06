Нужны три шага. Военный омбудсмен назвала условия для повышения зарплат в ВСУ

"Вопрос денежного обеспечения военнослужащих возможно решить несколькими путями. Первое - это осознание наших европейских партнеров о том, что украинское войско - это европейское войско и защита европейской границы", - отметила Решетилова.

По ее словам, второе условие - это оптимизация внутренних процессов, а третье - это готовность общества жертвовать своими социальными благами в пользу защиты государства, в пользу военнослужащих.

"Если мы решим эти три основные проблемы, мы готовы будем пересмотреть денежное обеспечение военнослужащих. Это не быстро. Я, как человек, который пришел из гражданского общества, представляла, что все можно решить быстро", - добавила военный омбудсмен.

Она также подчеркнула, что когда есть трудности с бюджетом, нужно смотреть в сторону оптимизации.

"Нам всем надо понимать, что на пятом году полномасштабной войны где-то от чего-то надо отказываться, но никогда нельзя отказываться от собственного войска", - подчеркнула Решетилова.