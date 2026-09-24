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Потепління замість дощів: як зміниться погода в Україні 25 вересня за прогнозами синоптиків

14:26 24.09.2026 Чт
3 хв
aimg Ірина Костенко
Потепління замість дощів: як зміниться погода в Україні 25 вересня за прогнозами синоптиків Ілюстративне фото (колаж: РБК-Україна)
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Погода в Україні 25 вересня почне покращуватись. Дощів стане менше, а денна температура повітря місцями дещо підніметься.

Докладніше про прогноз на завтра та особливості погоди найближчими днями, - читайте в матеріалі РБК-Україна нижче.

В яких областях істотні опади не очікуються

За даними метеоролога й синоптика Наталки Діденко, зараз циклон, який став причиною рясних дощів у багатьох областях України, поступово зміщується:

  • на північ;
  • на північний захід.

Виходячи з цього, в п'ятницю, 25 вересня, погода без істотних опадів очікується:

  • у центральних областях;
  • у східній частині країни;
  • на півдні України.

"Навіть можливі сонячні прояснення", - уточнила експерт у своєму Facebook.

Де в Україні дощі 25 вересня найбільш імовірні

Діденко повідомила, що дощі (переважно невеликі) впродовж 25 вересня можуть пройти:

  • у західних областях України;
  • на півночі країни;
  • місцями - у Вінницькій області.
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Чого чекати від температури повітря

"Температура повітря, як я і обіцяла, почне підвищуватися", - розповіла синоптик.

Впродовж дня п'ятниці очікується, за її словами, близько +15...+19°С.

У південній частині України - до +20...+22°С.

Більш свіжа погода передбачається, згідно з інформацією Діденко, у західних областях України.

Там стовпчики термометрів вдень можуть показувати +12...+16°С.

"Хоча у нічні години практично повсюди в Україні буде дуже холодно +5...+10°С", - констатувала спеціаліст.

Отже, на її думку, "теплі ковдри, теплі піжами, пледи та пухнасті коти - в пріоритеті".

Потепління замість дощів: як зміниться погода в Україні 25 вересня за прогнозами синоптиківПрогноз погоди по Україні на 25 вересня від Наталки Діденко (інфографіка: РБК-Україна)

Як може змінитись синоптична ситуація пізніше

Виходячи з прогнозу синоптиків Українського гідрометеорологічного центру на найближчі три доби, впродовж наступних днів - 26 та 27 вересня - синоптична ситуація в Україні дійсно покращиться.

Буде переважати погода без опадів.

Хоча 27 вересня короткочасні дощі (місцями) ймовірні:

  • на сході;
  • на південному сході.
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Температура повітря найближчими днями очікується в середньому по Україні:

  • вночі - близько +4...+11°С;
  • вдень - близько +14...+21°С.

Тим часом у південних та східних областях впродовж 26-27 експерти УкрГМЦ прогнозують до +15°С.

Потепління замість дощів: як зміниться погода в Україні 25 вересня за прогнозами синоптиківПрогноз погоди в Україні на 25-27вересня (скриншот: meteo.gov.ua)

До чого готуватись мешканцям Києва та області

Діденко розповіла, що в Києві 25 вересня - також потеплішає.

Температура повітря становитиме близько +15...+17°С.

Істотні опади у столиці не передбачаються.

"Хіба що по області часом невеликий дощ", - зауважила синоптик.

Вона нагадала, що "зеленої трави, зелених листочків на кущах та деревах ще дуже багато, до суцільної темряви та підступної ожеледиці також ще дуже далеко".

Якщо поглянути на графік прогнозу погоди по Києву від УкрГМЦ, надалі - впродовж 26 та 27 вересня - стовпчики термометрів у столиці вдень можуть показувати в середньому близько +19°С.

Потепління замість дощів: як зміниться погода в Україні 25 вересня за прогнозами синоптиківГрафік прогнозу погоди по Києву від УкрГМЦ (скриншот: meteo.gov.ua)

При цьому вночі середня температура повітря в місті коливатиметься в межах +9...+10°С.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про вторгнення холодного арктичного повітря з північного заходу - у Карпатах випав перший сніг, а температура повітря на високогір'ї впала до -3°С.

Тим часом в УкрГМЦ пояснили, якою може бути погода у вересні в цілому.

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