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Потепление вместо дождей: как изменится погода в Украине 25 сентября по прогнозам синоптиков

14:26 24.09.2026 Чт
3 мин
aimg Ирина Костенко
Потепление вместо дождей: как изменится погода в Украине 25 сентября по прогнозам синоптиков Иллюстративное фото (коллаж: РБК-Украина)
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Погода в Украине 25 сентября начнет улучшаться. Дождей станет меньше, а дневная температура воздуха местами несколько поднимется.

Подробнее о прогнозе на завтра и особенностях погоды в ближайшие дни, - читайте в материале РБК-Украина ниже.

В каких областях существенные осадки не ожидаются

По данным метеоролога и синоптика Наталки Диденко, сейчас циклон, ставший причиной обильных дождей во многих областях Украины, постепенно смещается:

  • на север;
  • на северо-запад.

Исходя из этого, в пятницу, 25 сентября, погода без существенных осадков ожидается:

  • в центральных областях;
  • в восточной части страны;
  • на юге Украины.

"Даже возможные солнечные прояснения", - уточнила эксперт в своем Facebook.

Где в Украине дожди 25 сентября наиболее вероятны

Диденко сообщила, что дожди (преимущественно небольшие) в течение 25 сентября могут пройти:

  • в западных областях Украины;
  • на севере страны;
  • местами - в Винницкой области.
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Чего ждать от температуры воздуха

"Температура воздуха, как я и обещала, начнет повышаться", - рассказала синоптик.

В течение дня пятницы ожидается, по ее словам, около +15…+19°С.

В южной части Украины - до +20...+22°С.

Более свежая погода предполагается, согласно информации Диденко, в западных областях Украины.

Там столбики термометров днем могут показывать +12...+16°С.

"Хотя в ночные часы практически повсюду в Украине будет очень холодно +5...+10°С", - констатировала специалист.

Следовательно, по ее мнению, "теплые одеяла, теплые пижамы, пледы и пушистые коты - в приоритете".

Потепление вместо дождей: как изменится погода в Украине 25 сентября по прогнозам синоптиковПрогноз погоды по Украине на 25 сентября от Наталки Диденко (инфографика: РБК-Украина)

Как может измениться синоптическая ситуация позже

Исходя из прогноза синоптиков Украинского гидрометеорологического центра на ближайшие трое суток, в течение следующих дней - 26 и 27 сентября - синоптическая ситуация в Украине действительно улучшится.

Будет преобладать погода без осадков.

Хотя 27 сентября кратковременные дожди (местами) вероятны:

  • на востоке;
  • на юго-востоке.
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Температура воздуха в ближайшие дни ожидается в среднем по Украине:

  • ночью - около +4...+11°С;
  • днем - около +14...+21°С.

Между тем в южных и восточных областях в течение 26-27 эксперты УкрГМЦ прогнозируют до +15°С.

Потепление вместо дождей: как изменится погода в Украине 25 сентября по прогнозам синоптиковПрогноз погоды в Украине на 25-27 сентября (скриншот: meteo.gov.ua)

К чему готовиться жителям Киева и области

Диденко рассказала, что в Киеве 25 сентября - также потеплеет.

Температура воздуха будет составлять около +15...+17°С.

Существенные осадки в столице не предполагаются.

"Разве что по области временами небольшой дождь", - заметила синоптик.

Она напомнила, что "зеленой травы, зеленых листочков на кустах и деревьях еще очень много, до сплошной темноты и коварной гололедицы тоже еще очень далеко".

Если посмотреть на график прогноза погоды по Киеву от УкрГМЦ, в дальнейшем - в течение 26 и 27 сентября - столбики термометров в столице днем могут показывать в среднем около +19°С.

Потепление вместо дождей: как изменится погода в Украине 25 сентября по прогнозам синоптиковГрафик прогноза погоды по Киеву от УкрГМЦ (скриншот: meteo.gov.ua)

При этом ночью средняя температура воздуха в городе будет колебаться в пределах +9…+10°С.

Напомним, ранее мы рассказывали о вторжении холодного арктического воздуха с северо-запада - в Карпатах выпал первый снег, а температура воздуха на высокогорье упала до -3°С.

Тем временем в УкрГМЦ объяснили, какой может быть погода в сентябре в целом.

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