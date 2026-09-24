Потепление вместо дождей: как изменится погода в Украине 25 сентября по прогнозам синоптиков
Погода в Украине 25 сентября начнет улучшаться. Дождей станет меньше, а дневная температура воздуха местами несколько поднимется.
Подробнее о прогнозе на завтра и особенностях погоды в ближайшие дни, - читайте в материале РБК-Украина ниже.
В каких областях существенные осадки не ожидаются
По данным метеоролога и синоптика Наталки Диденко, сейчас циклон, ставший причиной обильных дождей во многих областях Украины, постепенно смещается:
- на север;
- на северо-запад.
Исходя из этого, в пятницу, 25 сентября, погода без существенных осадков ожидается:
- в центральных областях;
- в восточной части страны;
- на юге Украины.
"Даже возможные солнечные прояснения", - уточнила эксперт в своем Facebook.
Где в Украине дожди 25 сентября наиболее вероятны
Диденко сообщила, что дожди (преимущественно небольшие) в течение 25 сентября могут пройти:
- в западных областях Украины;
- на севере страны;
- местами - в Винницкой области.
Чего ждать от температуры воздуха
"Температура воздуха, как я и обещала, начнет повышаться", - рассказала синоптик.
В течение дня пятницы ожидается, по ее словам, около +15…+19°С.
В южной части Украины - до +20...+22°С.
Более свежая погода предполагается, согласно информации Диденко, в западных областях Украины.
Там столбики термометров днем могут показывать +12...+16°С.
"Хотя в ночные часы практически повсюду в Украине будет очень холодно +5...+10°С", - констатировала специалист.
Следовательно, по ее мнению, "теплые одеяла, теплые пижамы, пледы и пушистые коты - в приоритете".
Прогноз погоды по Украине на 25 сентября от Наталки Диденко (инфографика: РБК-Украина)
Как может измениться синоптическая ситуация позже
Исходя из прогноза синоптиков Украинского гидрометеорологического центра на ближайшие трое суток, в течение следующих дней - 26 и 27 сентября - синоптическая ситуация в Украине действительно улучшится.
Будет преобладать погода без осадков.
Хотя 27 сентября кратковременные дожди (местами) вероятны:
- на востоке;
- на юго-востоке.
Температура воздуха в ближайшие дни ожидается в среднем по Украине:
- ночью - около +4...+11°С;
- днем - около +14...+21°С.
Между тем в южных и восточных областях в течение 26-27 эксперты УкрГМЦ прогнозируют до +15°С.
Прогноз погоды в Украине на 25-27 сентября (скриншот: meteo.gov.ua)
К чему готовиться жителям Киева и области
Диденко рассказала, что в Киеве 25 сентября - также потеплеет.
Температура воздуха будет составлять около +15...+17°С.
Существенные осадки в столице не предполагаются.
"Разве что по области временами небольшой дождь", - заметила синоптик.
Она напомнила, что "зеленой травы, зеленых листочков на кустах и деревьях еще очень много, до сплошной темноты и коварной гололедицы тоже еще очень далеко".
Если посмотреть на график прогноза погоды по Киеву от УкрГМЦ, в дальнейшем - в течение 26 и 27 сентября - столбики термометров в столице днем могут показывать в среднем около +19°С.
График прогноза погоды по Киеву от УкрГМЦ (скриншот: meteo.gov.ua)
При этом ночью средняя температура воздуха в городе будет колебаться в пределах +9…+10°С.
Напомним, ранее мы рассказывали о вторжении холодного арктического воздуха с северо-запада - в Карпатах выпал первый снег, а температура воздуха на высокогорье упала до -3°С.
Тем временем в УкрГМЦ объяснили, какой может быть погода в сентябре в целом.
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