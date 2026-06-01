Потепління з характером: де в Україні 2 червня буде дощ і менше градусів

12:10 01.06.2026 Пн
2 хв
Сонця стане більше, але не обійдеться без винятків
aimg Ірина Костенко
Погода в Україні покращується (фото ілюстративне: Getty Images)

Початок літа несе українцям більше сонця та довгоочікуване потепління. Проте синоптична ситуація 2 червня буде неоднакова для всіх областей.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію метеоролога й синоптика Наталки Діденко у Facebook.

В яких областях буде прохолодніше, ніж в інших

Експерт розповіла, що "прем'єра літа відбудеться під наші теплі оплески".

"Скромні дебютанти-градуси вже позбуваються залежності від холодних попередників і вирішили йти самостійною дорогою, літньою", - додала Діденко.

Впродовж дня 2 червня температура повітря, за її даними, коливатиметься в межах +20...+24 градусів за Цельсієм.

При цьому порівняно невеликий осередок холоднішої погоди очікується в таких областях:

  • Чернівецька;
  • Тернопільська;
  • Закарпатська;
  • Івано-Франківська;
  • Львівська.

Там у вівторок може бути від +17 до +20 градусів.

Вночі, виходячи з опублікованої фахівцями Українського гідрометеорологічного центру карти, температура повітря по Україні може коливатись від +7°С до +14°С (залежно від регіону).

Прогноз погоди УкрГМЦ на 2 червня (скриншот: meteo.gov.ua)

Чого чекати українцям від опадів і вітру

Згідно з інформацією Діденко, 2 червня в Україні переважатиме суха погода.

Дощі ймовірні при цьому:

  • у західних областях;
  • в Одеській області.

Вітер, за словами метеоролога, "нарешті міняє напрямки на південні".

"Буде невеликим, максимум - помірним", - уточнила вона.

Прогноз погоди від Наталки Діденко (скриншот: facebook.com/tala.didenko)

Що буде з погодою в Києві

У Києві 2 червня погода передбачається:

  • суха;
  • переважно - сонячна;
  • з максимальною температурою повітря вдень +20...+22°С.

Вночі, за даними УкрГМЦ, у столиці очікується в середньом близько +11°С.

При цьому впродовж наступних днів, виходячи із графіка прогнозу по Києву, мешканцям і гостям столиці варто готуватись до опадів.

Графік прогнозу погоди по Києву від УкрГМЦ (скриншот: meteo.gov.ua)

"Найоптимальніша синоптична ситуація - зелені багато, квітів багато, навіть бур'яни красиві. Спеки немає, сонця багато...", - констатувала Діденко.

