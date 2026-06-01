Общество Образование Деньги Изменения Экология

Потепление с характером: где в Украине 2 июня будет дождь и меньше градусов

12:10 01.06.2026 Пн
2 мин
Солнца станет больше, но не обойдется без исключений
aimg Ирина Костенко
Погода в Украине улучшается (фото иллюстративное: Getty Images)

Начало лета несет украинцам больше солнца и долгожданное потепление. Однако синоптическая ситуация 2 июня будет неодинакова для всех областей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию метеоролога и синоптика Наталки Диденко в Facebook.

В каких областях будет прохладнее, чем в других

Эксперт рассказала, что "премьера лета состоится под наши теплые аплодисменты".

"Скромные дебютанты-градусы уже избавляются от зависимости от холодных предшественников и решили идти самостоятельной дорогой, летней", - добавила Диденко.

В течение дня 2 июня температура воздуха, по ее данным, будет колебаться в пределах +20...+24 градусов по Цельсию.

При этом сравнительно небольшой очаг холодной погоды ожидается в таких областях:

  • Черновицкая;
  • Тернопольская;
  • Закарпатская;
  • Ивано-Франковская;
  • Львовская.

Там во вторник может быть от +17 до +20 градусов.

Ночью, исходя из опубликованной специалистами Украинского гидрометеорологического центра карты, температура воздуха по Украине может колебаться от +7°С до +14°С (в зависимости от региона).

Прогноз погоды УкрГМЦ на 2 июня (скриншот: meteo.gov.ua)

Чего ждать украинцам от осадков и ветра

Согласно информации Диденко, 2 июня в Украине будет преобладать сухая погода.

Дожди вероятны при этом:

  • в западных областях;
  • в Одесской области.

Ветер, по словам метеоролога, "наконец меняет направления на южные".

"Будет небольшим, максимум - умеренным", - уточнила она.

Прогноз погоды от Наталки Диденко (скриншот: facebook.com/tala.didenko)

Что будет с погодой в Киеве

В Киеве 2 июня погода предполагается:

  • сухая;
  • преимущественно - солнечная;
  • с максимальной температурой воздуха днем +20...+22°С.

Ночью, по данным УкрГМЦ, в столице ожидается в среднем около +11°С.

При этом в течение следующих дней, исходя из графика прогноза по Киеву, жителям и гостям столицы стоит готовиться к осадкам.

График прогноза погоды по Киеву от УкрГМЦ (скриншот: meteo.gov.ua)

"Самая оптимальная синоптическая ситуация - зелени много, цветов много, даже сорняки красивые. Жары нет, солнца много...", - констатировала Диденко.

Напомним, ранее мы рассказывали, как специалисты на украинских метеостанциях фиксируют продолжительность солнечного сияния.

Кроме того, мы объясняли, почему лето в этом году официально пришло в Украину не по графику и когда весна уступила место следующему сезону в Киеве.

Читайте также, каким может быть первый месяц лета в Украине в целом.

