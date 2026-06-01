Потепління з характером: де в Україні 2 червня буде дощ і менше градусів
Початок літа несе українцям більше сонця та довгоочікуване потепління. Проте синоптична ситуація 2 червня буде неоднакова для всіх областей.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію метеоролога й синоптика Наталки Діденко у Facebook.
В яких областях буде прохолодніше, ніж в інших
Експерт розповіла, що "прем'єра літа відбудеться під наші теплі оплески".
"Скромні дебютанти-градуси вже позбуваються залежності від холодних попередників і вирішили йти самостійною дорогою, літньою", - додала Діденко.
Впродовж дня 2 червня температура повітря, за її даними, коливатиметься в межах +20...+24 градусів за Цельсієм.
При цьому порівняно невеликий осередок холоднішої погоди очікується в таких областях:
- Чернівецька;
- Тернопільська;
- Закарпатська;
- Івано-Франківська;
- Львівська.
Там у вівторок може бути від +17 до +20 градусів.
Вночі, виходячи з опублікованої фахівцями Українського гідрометеорологічного центру карти, температура повітря по Україні може коливатись від +7°С до +14°С (залежно від регіону).
Прогноз погоди УкрГМЦ на 2 червня (скриншот: meteo.gov.ua)
Чого чекати українцям від опадів і вітру
Згідно з інформацією Діденко, 2 червня в Україні переважатиме суха погода.
Дощі ймовірні при цьому:
- у західних областях;
- в Одеській області.
Вітер, за словами метеоролога, "нарешті міняє напрямки на південні".
"Буде невеликим, максимум - помірним", - уточнила вона.
Прогноз погоди від Наталки Діденко (скриншот: facebook.com/tala.didenko)
Що буде з погодою в Києві
У Києві 2 червня погода передбачається:
- суха;
- переважно - сонячна;
- з максимальною температурою повітря вдень +20...+22°С.
Вночі, за даними УкрГМЦ, у столиці очікується в середньом близько +11°С.
При цьому впродовж наступних днів, виходячи із графіка прогнозу по Києву, мешканцям і гостям столиці варто готуватись до опадів.
Графік прогнозу погоди по Києву від УкрГМЦ (скриншот: meteo.gov.ua)
"Найоптимальніша синоптична ситуація - зелені багато, квітів багато, навіть бур'яни красиві. Спеки немає, сонця багато...", - констатувала Діденко.
