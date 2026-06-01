Потепление с характером: где в Украине 2 июня будет дождь и меньше градусов
Начало лета несет украинцам больше солнца и долгожданное потепление. Однако синоптическая ситуация 2 июня будет неодинакова для всех областей.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию метеоролога и синоптика Наталки Диденко в Facebook.
В каких областях будет прохладнее, чем в других
Эксперт рассказала, что "премьера лета состоится под наши теплые аплодисменты".
"Скромные дебютанты-градусы уже избавляются от зависимости от холодных предшественников и решили идти самостоятельной дорогой, летней", - добавила Диденко.
В течение дня 2 июня температура воздуха, по ее данным, будет колебаться в пределах +20...+24 градусов по Цельсию.
При этом сравнительно небольшой очаг холодной погоды ожидается в таких областях:
- Черновицкая;
- Тернопольская;
- Закарпатская;
- Ивано-Франковская;
- Львовская.
Там во вторник может быть от +17 до +20 градусов.
Ночью, исходя из опубликованной специалистами Украинского гидрометеорологического центра карты, температура воздуха по Украине может колебаться от +7°С до +14°С (в зависимости от региона).
Прогноз погоды УкрГМЦ на 2 июня (скриншот: meteo.gov.ua)
Чего ждать украинцам от осадков и ветра
Согласно информации Диденко, 2 июня в Украине будет преобладать сухая погода.
Дожди вероятны при этом:
- в западных областях;
- в Одесской области.
Ветер, по словам метеоролога, "наконец меняет направления на южные".
"Будет небольшим, максимум - умеренным", - уточнила она.
Прогноз погоды от Наталки Диденко (скриншот: facebook.com/tala.didenko)
Что будет с погодой в Киеве
В Киеве 2 июня погода предполагается:
- сухая;
- преимущественно - солнечная;
- с максимальной температурой воздуха днем +20...+22°С.
Ночью, по данным УкрГМЦ, в столице ожидается в среднем около +11°С.
При этом в течение следующих дней, исходя из графика прогноза по Киеву, жителям и гостям столицы стоит готовиться к осадкам.
График прогноза погоды по Киеву от УкрГМЦ (скриншот: meteo.gov.ua)
"Самая оптимальная синоптическая ситуация - зелени много, цветов много, даже сорняки красивые. Жары нет, солнца много...", - констатировала Диденко.
