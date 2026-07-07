ua en ru
Вт, 07 липня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle Спецпроєкти
Обстріл Києва Графіки відключення світла Drone Deals Ормузька протока Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика Біла економіка
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Політика

Канада передала Україні великий пакет ППО, - Зеленський

17:00 07.07.2026 Вт
2 хв
Київ зіткнувся з найбільшим дефіцитом щодо протиповітряної оборони
aimg Валерій Ульяненко
Канада передала Україні великий пакет ППО, - Зеленський Фото: Володимир Зеленський, президент України (facebook.com_zelenskyy.official)
Не витрачай час на шум! Читай тільки суть з РБК-Україна у Google

Україна отримала від Канади великий пакет допомоги для захисту неба. Крім того, найближчим часом очікується надходження додаткових оборонних засобів.

Як повідомляє РБК-Україна, про це заявив президент Володимир Зеленський на переговорах із прем’єр-міністром Канади Марком Карні в Анкарі.

Президент визнав, що Сили оборони наразі відчувають серйозну нестачу перехоплювачів для ракет протиповітряної оборони.

"Зараз у нас великий, можливо, навіть найбільший дефіцит щодо протиповітряної оборони. Між тим ми отримали великий пакет (допомоги щодо ППО, - ред.) від Канади. Ми вдячні вам за це", - підкреслив глава держави.

Зеленський не став розкривати деталі щодо конкретних найменувань озброєння, які передала Канада. Водночас він анонсував нову партію допомоги.

"Ми вдячні за це, і добре, що деякі інші нові елементи - вже в дорозі", - підкреслив президент.

Прем'єр-міністр Канади повідомив про пакет з військовою технікою, боєприпасами та засобами ППО на майже 900 млн доларів.

Карні додав, що його країна й надалі підтримуватиме Україну в енергетичній сфері, зокрема напередодні опалювального сезону, а також допомагатиме в її відбудові та інтеграції до економіки Європи і світу.

Нагадаємо, Володимир Зеленський повідомив, що під час зустрічі з президентом США Дональдом Трампом на саміті в Туреччині одним із головних питань стане посилення української ППО, зокрема отримання ЗРК Patriot.

Зазначимо, радник міністра оборони Сергій "Флеш" Бескрестнов раніше повідомив, що наразі Україна фактично не має ракет для перехоплення російських балістичних цілей.

Він також пояснив, що країни, які мають спільний кордон із Росією, самі оцінюють загрозу з її боку як високу, тому не готові передавати Україні власні запаси таких боєприпасів. Серед них, зокрема, і Німеччина.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Україна Канада ППО Війна в Україні
Новини
Білий дім назвав час зустрічі Зеленського і Трампа в Туреччині
Білий дім назвав час зустрічі Зеленського і Трампа в Туреччині
Аналітика
Здоров'я погіршилося у 70% українців: ВООЗ про вплив війни на старіння та хронічні хвороби
Дмитро Левицькийкореспондент РБК-Україна Здоров'я погіршилося у 70% українців: ВООЗ про вплив війни на старіння та хронічні хвороби