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Пострадавшие, пожары и разрушения: результат атаки РФ на Киев

05:37 11.07.2026 Сб
2 мин
Каковы последствия ударов оккупантов по столице Украины?
aimg Филипп Бойко
Пострадавшие, пожары и разрушения: результат атаки РФ на Киев Фото: спасатели ГСЧС (Getty Images)
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Ночные удары оккупантов РФ баллистики по столице привели к увеличению количества пострадавших. Также в разных районах Киева фиксируются разрушения и пожары.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мэра Киева Виталия Кличко и главу Киевской ГВА Тимура Ткаченко.

Кафиры начали бить по Киеву в 03:39. Атака произошла неожиданно. Ни КГВА, ни Воздушные Силы ВС Украины или мониторинговые каналы в Телеграмм не сообщали об опасности. Сигнал тревоги в столице раздался только после трех взрывов через несколько минут.

Сама тревога длилась почти полтора часа и на данный момент известно, что в Киеве шесть человек пострадали в результате атаки кафиров. Трое из них медики отправили в больницы, а другим оказали помощь на месте.

Также на данный момент известно о таких повреждениях и пожарах в районах столицы:

  • В Святошинском районе предварительно попадание в нежилое здание.
  • В Дарницком горит трансформаторная подстанция.
  • В Соломенском районе пожар в трехэтажном офисном здании.
  • В Днепровском районе задымление на нежилой территории.
  • Все экстренные службы работают на места попадания.

Обновление на 06:19

Мэр Кличко сообщил, что число пострадавших в столице возросло до восьми человек. Среди пострадавших - 11-летний мальчик.

Четверо пострадавших находятся в стационарах городских больниц. Остальным медики оказали помощь на месте.

Контекст ударов РФ по Киеву

Оккупанты в последнее время значительно усилили свои удары баллистическими и крылатыми ракетами по Киеву. На это влияет дефицит ракет для систем ПВО, которые могут перехватывать баллистику, о чем заявлял президент Зеленский. Из-за дефицита боеприпасов системы Patriot пришлось перевести с автоматического на ручной режим работы.

Из-за нехватки зарядов для Patriot во время атаки 8 июля украинская ПВО не смогла уничтожить ни одной баллистической ракеты. А вот со сбиванием крылатых ракет таких проблем почти нет - их сбивают в 90% случаев.

Но есть и хорошие новости. Президент Трамп заявил, что США разрешат Украине делать Patriot. Он сказал, что это технологически тяжело, но Украина справится.

Кроме того, Канада передала Украине большой пакет ПВО. В ближайшее время ожидается поступление дополнительных оборонных средств.

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