Росія хоче зламати Україну балістикою: Зеленський закликав ОБСЄ надати ракети для Patriot
Президент України Володимир Зеленський звернувся до учасників сесії ОБСЄ та заявив, що РФ хоче зламати спротив українського народу балістикою. У зв'язку з цим він закликав посилити ППО України.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram глави держави.
Зеленський наголосив, що Росія використовує балістичні ракети як свій останній аргумент, щоб продовжувати війну. І саме на це Кремль робить ставку.
"Вони хочуть, щоб балістичні ракети зламали наш спротив і волю українського народу. Саме тому нам потрібно більше ППО. Мова йде про щоденний захист життя. Україна критично потребує ракет-перехоплювачів для Patriot. Ми всі знаємо: наші партнери їх мають. Те, що потрібно зараз, – це політична воля, щоб надати їх. Передусім у Сполучених Штатах. Будь ласка, допоможіть реалізувати це", - сказав президент.
Він зауважив, що сьогодні День незалежності США, і Америка разом із вільним світом може допомогти Україні захистити незалежність нашої країни від РФ.
Тож Зеленський закликав і надалі чітко виступати проти російського терору та наголошувати на потребі України в ППО.
"Допоможіть зробити так, щоб наша ППО, наші системи Patriot ніколи не залишалися без потрібних їм ракет. Саме це рятує життя", - резюмував глава держави.
Обстріли та захист України
Нагадаємо, в ніч на 2 липня Росія завдала комбінованого удару по Україні, а головною ціллю ворога став Київ, внаслідок чого в місті було багато руйнувань та пошкоджень.
Повітряні сили ЗСУ вранці того дня повідомили, що ворог запустив по Україні 570 ракет, з яких українська ППО знищила або придушила 524.
І вся проблема в тому, що здебільшого не збиті цілі - це балістичні ракети "Іскандер-М" і протикорабельні ракети "Циркон". Майже всі вони прорвали ППО України.
До речі, днями посол України в Німеччині Олексій Макеєв заявив, що Україна та Німеччина розробляють спільну систему ППО для захисту всього європейського континенту. Він наголосив, що проєкт дозволить перехоплювати балістичні ракети.