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Постоянный совет ОБСЕ проведет спецзаседание из-за агрессии РФ в Азовском море

Новости » Политика    26.11.2018 - 12:34
Постоянный совет ОБСЕ проведет спецзаседание из-за агрессии РФ в Азовском море
Иллюстративное фото (flickr.com/osceorg)

Заседание запланировано на 17:00 по киевскому времени

Постоянный совет ОБСЕ проведет сегодня, 26 ноября, специальное заседание из-за агрессии России в Азовском море. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение представительства Украины при ОБСЕ в Twitter.

Как отмечается, заседание созвали по требованию делегации Украины при ОБСЕ по поручению президента Украины Петра Порошенко.

"Сегодня в 17:00 по киевскому времени состоится специальное заседание Постоянного совета ОБСЕ, созванное по требованию делегации Украины при ОБСЕ по поручению президента Украины П.А. Порошенко в рамках политико-дипломатического реагирования на очередной акт вооруженной агрессии России против Украины", - говорится в сообщении.

Постоянный совет ОБСЕ проведет спецзаседание из-за агрессии РФ в Азовском мореРанее РБК-Украина сообщало, что сегодня состоится заседание Совета безопасности ООН по ситуации в Азовском море. Заседание запланировано на 18:00 по киевскому времени в Нью-Йорке.

Напомним, СНБО рекомендовал ввести военное положение в Украине. По словам секретаря СНБО Александра Турчинова, военное положение предлагается ввести на 60 дней. Этот вопрос рассмотрят во время заседания Верховной рады в 16:00.

Напомним, РФ атаковала украинские корабли в Азовском море вчера, 25 ноября. В результате действий РФ были захвачены три украинских судна, ранены 6 украинских моряков.

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