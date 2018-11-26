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Постійна рада ОБСЄ проведе спецзасідання через агресію РФ у Азовському морі

Новини » Політика    26.11.2018 - 12:34
Постійна рада ОБСЄ проведе спецзасідання через агресію РФ у Азовському морі
Ілюстративне фото (flickr.com/osceorg)

Засідання заплановане на 17:00 за київським часом

Постійна рада ОБСЄ проведе сьогодні, 26 листопада, спеціальне засідання через агресію Росії в Азовському морі. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення представництва України при ОБСЄ у Twitter

Як зазначається, засідання скликали на вимогу делегації України при ОБСЄ за дорученням президента України Петра Порошенка. 

"Сьогодні о 17:00 за київським часом відбудеться спеціальне засідання Постійної ради ОБСЄ, скликане на вимогу делегації України при ОБСЄ за дорученням Президента України П.О. Порошенка в рамках політико-дипломатичного реагування на черговий акт збройної агресії Росії проти України", - йдеться в повідомленні. 

Постійна рада ОБСЄ проведе спецзасідання через агресію РФ у Азовському моріРаніше РБК-Україна повідомляло, що сьогодні відбудеться засідання Ради безпеки ООН щодо ситуації в Азовському морі. Засідання заплановане на 18:00 за київським часом у Нью-Йорку.

Нагадаємо, РНБО рекомендувала ввести воєнний стан в Україні. За словами секретаря РНБО Олександра Турчинова, військовий стан пропонується ввести на 60 днів. Це питання розглянуть під час засідання Верховної ради о 16:00. 

Нагадаємо, РФ атакувала українські кораблі в Азовському морі вчора, 25 листопада. В результаті дій РФ були захоплені три українських судна, поранені 6 українських моряків.

 

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