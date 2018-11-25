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Ранены 6 военных моряков в результате атаки РФ на украинские корабли

Новости » Происшествия    25.11.2018 - 22:44
Ранены 6 военных моряков в результате атаки РФ на украинские корабли
Иллюстративное фото (mil.gov.ua)

Захвачены трое украинских судов

В результате атаки России на корабли Военно-морских сил Украины ранены шестеро членов экипажей. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на командование ВМС.

Отмечается, что захвачен малый артиллерийский бронекатер "Бердянск" и рейдовый буксир "Яны Капу", которые буксируются.

"Катер "Никополь" заблокирован и следует в сопровождении оккупантов. 6 украинских военнослужащих получили ранения", - сообщили в ВМС.

Ранены 6 военных моряков в результате атаки РФ на украинские корабли

Напомним, президент Украины Петр Порошенко созвал военный кабинет из-за ситуации на Азовском море, сложившейся из-за действий России.

Из-за ситуации на Азовском море военная прокуратура Южного региона и часть прокуратуры зоны ООС подняты по тревоге. Правоохранители зарегистрировали и проводят неотложные следственные действия по факту ведения агрессивной войны Российской Федерацией по ст. 437 УК украины (Планирование, подготовка, развязывание и ведение агрессивной войны).

 

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