Поставок не буде? В ЄС заявили про виснаження запасів ракет для України

Євросоюз вже вичерпав власні запаси ракет для систем ППО, намагаючись підтримати Україну на тлі постійних російських атак. Подальше постачання критично залежить від стабільності глобального ринку, який зараз перевантажений через конфлікт на Близькому Сході.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

Виснаження європейських арсеналів

За даними джерел видання, знайомих із ходом закритих зустрічей у Брюсселі, країни-члени ЄС уже задіяли свої стратегічні резерви для допомоги Києву. Посадовці попереджають, що засоби протиповітряної оборони стають дефіцитними, а ситуація може погіршитися, якщо війна між США та Іраном затягнеться.

Наразі Європа взяла на себе основну роль у фінансуванні військової допомоги Україні, проте більшість передових озброєнь, зокрема ракети Patriot, виробляються в США.

Конкуренція за ракети Patriot

Ситуацію ускладнює те, що війна в регіоні Перської затоки «спалює» світові запаси перехоплювачів PAC-3. Лише за останні 11 днів союзники США випустили на Близькому Сході понад 1000 таких ракет - це більше, ніж Україна отримала за всі чотири роки з початку повномасштабного вторгнення (близько 600 одиниць).

Через це європейські лідери побоюються, що затяжний конфлікт змусить Вашингтон ще сильніше обмежити експорт ракет, аби поповнити власні склади та потреби союзників у Затоці.

Допомога попри дефіцит

Попри критичну ситуацію, уряд Німеччини спільно з групою європейських країн оголосив про плани передати Україні ще 35 ракет-перехоплювачів. Крім того, на потреби ППО через програми НАТО вже залучено понад 4 млрд доларів.

Водночас Україна пропонує партнерам альтернативне рішення - власні антидронні системи та досвід боротьби з "Шахедами", що дозволило б союзникам не витрачати дорогі ракети Patriot на дешеві безпілотники.