Поставок не будет? В ЕС заявили об истощении запасов ракет для Украины

Евросоюз уже исчерпал собственные запасы ракет для систем ПВО, пытаясь поддержать Украину на фоне постоянных российских атак. Дальнейшие поставки критически зависят от стабильности глобального рынка, который сейчас перегружен из-за конфликта на Ближнем Востоке.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg .

Истощение европейских арсеналов

По данным источников издания, знакомых с ходом закрытых встреч в Брюсселе, страны-члены ЕС уже задействовали свои стратегические резервы для помощи Киеву. Чиновники предупреждают, что средства противовоздушной обороны становятся дефицитными, а ситуация может ухудшиться, если война между США и Ираном затянется.

Сейчас Европа взяла на себя основную роль в финансировании военной помощи Украине, однако большинство передовых вооружений, в частности ракеты Patriot, производятся в США.

Конкуренция за ракеты Patriot

Ситуацию осложняет то, что война в регионе Персидского залива "сжигает" мировые запасы перехватчиков PAC-3. Только за последние 11 дней союзники США выпустили на Ближнем Востоке более 1000 таких ракет - это больше, чем Украина получила за все четыре года с начала полномасштабного вторжения (около 600 единиц).

Поэтому европейские лидеры опасаются, что затяжной конфликт заставит Вашингтон еще сильнее ограничить экспорт ракет, чтобы пополнить собственные склады и потребности союзников в Заливе.

Помощь несмотря на дефицит

Несмотря на критическую ситуацию, правительство Германии совместно с группой европейских стран объявило о планах передать Украине еще 35 ракет-перехватчиков. Кроме того, на нужды ПВО через программы НАТО уже привлечено более 4 млрд долларов.

В то же время Украина предлагает партнерам альтернативное решение - собственные антидронные системы и опыт борьбы с "Шахедами", что позволило бы союзникам не тратить дорогие ракеты Patriot на дешевые беспилотники.