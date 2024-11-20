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Посольство Греції в Києві сьогодні закрилося з міркувань безпеки

Середа 20 листопада 2024 13:00
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Посольство Греції в Києві сьогодні закрилося з міркувань безпеки Ілюстративне фото (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Посольство Греції в Києві оголосило про тимчасове закриття для відвідувачів з міркувань безпеки. Громадянам рекомендується уникати переміщень і залишатися в безпечних місцях до отримання подальших вказівок.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу посольства Греції.

Причини закриття не уточнюють, проте заходи вжито в інтересах безпеки.

"З міркувань безпеки посольство Греції сьогодні буде закрито для відвідувачів. Будь ласка, уникайте пересування і залишайтеся в безпечних місцях", - йдеться в повідомленні.

Попередження про атаку на Україну

Посольство США у Києві попередило про загрозу обстрілу України 20 листопада. У зв'язку з цим дипмісія буде закрита, а співробітникам рекомендовано залишатися у притулку.

Про закриття своїх посольств у Києві також оголосили Іспанія та Італія, посилаючись на можливі російські атаки.

Керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко зазначив, що Росія протягом кількох місяців накопичувала запаси ракет для проведення серії ударів по Україні.

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