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Посольство США попередило про можливу "серйозну атаку" на Україну

Середа 20 листопада 2024 08:39
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Посольство США попередило про можливу "серйозну атаку" на Україну Ілюстративне фото (Facebook)
Автор: Валерія Поліщук

Посольство Сполучених Штатів у Києві повідомило про отримання конкретної інформації про можливий серйозний повітряний напад на Україну 20 листопада. У зв'язку з цим установу буде закрито, а співробітникам рекомендовано сховатися на місці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу посольства США.

Американське посольство звернулося до громадян США в Україні з наполегливою рекомендацією підготуватися до оперативних дій у разі оголошення повітряної тривоги.

Рекомендації для громадян:

  • Слідкуйте за оновленнями через місцеві ЗМІ.
  • Заздалегідь визначте найближчі укриття для безпечного перебування.
  • У разі повітряної тривоги негайно прямуйте до сховища.
  • Дотримуйтесь інструкцій місцевої влади та служб екстреної допомоги.

Атака на Україну 19 листопада

У ніч на 19 листопада в Києві двічі оголошували повітряну тривогу. Причиною стали атаки ворожих безпілотників.

Загалом по території України противник випустив 87 дронів, включно з "Шахедами" і безпілотниками невстановленого типу. Атаки здійснювалися з напрямків Курська, Орла та тимчасово окупованого Криму.

Сили ППО знищили 51 дрон. Ще 30 безпілотників ворога було втрачено у різних регіонах.

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