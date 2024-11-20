Посольство США попередило про можливу "серйозну атаку" на Україну

Посольство Сполучених Штатів у Києві повідомило про отримання конкретної інформації про можливий серйозний повітряний напад на Україну 20 листопада. У зв'язку з цим установу буде закрито, а співробітникам рекомендовано сховатися на місці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу посольства США.

Американське посольство звернулося до громадян США в Україні з наполегливою рекомендацією підготуватися до оперативних дій у разі оголошення повітряної тривоги. Рекомендації для громадян: Слідкуйте за оновленнями через місцеві ЗМІ.

Заздалегідь визначте найближчі укриття для безпечного перебування.

У разі повітряної тривоги негайно прямуйте до сховища.

Дотримуйтесь інструкцій місцевої влади та служб екстреної допомоги.