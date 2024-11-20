Посольство США попередило про можливу "серйозну атаку" на Україну
Посольство Сполучених Штатів у Києві повідомило про отримання конкретної інформації про можливий серйозний повітряний напад на Україну 20 листопада. У зв'язку з цим установу буде закрито, а співробітникам рекомендовано сховатися на місці.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу посольства США.
Американське посольство звернулося до громадян США в Україні з наполегливою рекомендацією підготуватися до оперативних дій у разі оголошення повітряної тривоги.
Рекомендації для громадян:
- Слідкуйте за оновленнями через місцеві ЗМІ.
- Заздалегідь визначте найближчі укриття для безпечного перебування.
- У разі повітряної тривоги негайно прямуйте до сховища.
- Дотримуйтесь інструкцій місцевої влади та служб екстреної допомоги.
Атака на Україну 19 листопада
У ніч на 19 листопада в Києві двічі оголошували повітряну тривогу. Причиною стали атаки ворожих безпілотників.
Загалом по території України противник випустив 87 дронів, включно з "Шахедами" і безпілотниками невстановленого типу. Атаки здійснювалися з напрямків Курська, Орла та тимчасово окупованого Криму.
Сили ППО знищили 51 дрон. Ще 30 безпілотників ворога було втрачено у різних регіонах.
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