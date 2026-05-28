Посольство США покинуло Киев? В МИД Украины дали четкий ответ

После ультиматума России относительно ударов по Киеву посольство США покинуло украинскую столицу - так заявила глава дипломатии ЕС. В МИД Украины прокомментировали эту информацию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявления верховного представителя ЕС по иностранным делам Каи Каллас на брифинге и спикера МИД Георгия Тихого.

Что сказала Каллас

Каллас на брифинге перед встречей министров иностранных дел стран ЕС на Кипре ответила на вопрос об угрозах России бить по Киеву и ее требовании к дипломатам покинуть город.

"Вот что делает Россия. Ведь на поле боя она на самом деле не получает преимущества. Поэтому сейчас они на самом деле усиливают террористические атаки, потому что иначе это нельзя назвать: они создают страх в обществе. Это не работало четыре года, и я не думаю, что это сработает сейчас", - сказала Каллас.

Относительно посольств, глава дипломатии ЕС отметила, что почти все остались в Киеве, и назвала это мужеством.

"Также, вчера мы услышали из Украины, что все посольства остались, кроме одного, поэтому это также требует от этих посольств смелости, но да, все европейские остались, Америка ушла", - сказала она утром 28 мая.

МИД Украины опроверг эвакуацию посольства США

Представитель Министерства иностранных дел Украины Георгий Тихий отреагировал на слова Каллас.

"Информация о выезде посольства США не соответствует действительности", - заявил он журналистам.

У Зеленского также прокомментировали слова Каи Каллас.

Советник президента Украины Владимира Зеленского по коммуникациям Дмитрий Литвин назвал ситуацию "странной", ведь Украина не должна интерпретировать слова руководительницы дипломатии ЕС о Соединенных Штатах.

"Возможно, имелось в виду об обстоятельствах перед тем ударом в ночь на воскресенье. Мы слышали, что американские дипломаты из Киева тогда уехали. В любом случае Украина благодарна всем посольствам, которые работают в Киеве", - отметил Литвин.

Обновлено.

В посольстве США в Украине заявили, что информация, которая была распространена ранее, ложная.

"Посольство США работает в обычном режиме. В нашей деятельности изменений нет, а любые сообщения об обратном являются ложными. Для Государственного департамента нет ничего важнее, чем безопасность и защита граждан США, и он регулярно проверяет состояние безопасности Посольства в Киеве," - говорится в сообщении учреждения в Х.