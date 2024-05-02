Посол США в Україні відреагувала на удари росіян балістикою по Одесі

Ракетні удари РФ по Одесі

За останні кілька тижнів, російські військові майже щодня атакують Одесу балістичними ракетами, для збиття яких у регіоні відсутні системи ППО.

Пізно ввечері 1 травня у місті прогриміли вибухи під час повітряної тривоги через загрозу застосування балістичного озброєння.

Росіяни вдарили по сортувальному депо та відділенню компанії "Нова пошта". На місці прильоту виникла сильна пожежа.

Згідно з останніми даними, внаслідок атаки зазнали поранень 14 людей.

Західні системи ППО для України

На сьогоднішній день у світі є лише два зенітних ракетних комплекси, що здатні точно й ефективно збивати балістичні ракети - Patriot і SAMP/T. З березня 2023 року, Україна отримала від західних партнерів кілька батарей Patriot та SAMP/T, їх розмістили для захисту Києва.

Водночас інші обласні центри країни не захищені такими системами, що не дозволяє Повітряним силам ЗСУ збивати балістичні ракети росіян.

Нещодавно президент Володимир Зеленський заявив про важливість передачі Україні додаткових систем ППО Patriot. У Повітряних силах повідомили, що для максимального закриття обласних центрів та більшої території областей, Україні потрібні не менше 24 систем Patriot або SAMP/T.

Німеччина та інші країни-партнери знайшли 6 систем Patriot, які б могли передати нашій країні.

Іспанія анонсувала новий пакет військової допомоги, що буде вміщувати ракети до ЗРК Patriot.

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