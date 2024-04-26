Ракети до Patriot, артилерія та боєприпаси. Іспанія надішле Україні військову допомогу

Іспанія направить до України ракети до Patriot, які невдовзі прибудуть на базу матеріально-технічного забезпечення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра оборони Іспанії Маргарити Роблес.

За словами Роблес, ракети до Patriot вже протягом чотирьох днів прибудуть на базу матеріально-технічного. Однак вона не уточнила, яка саме кількість ракет буде надана Україні.

Також Роблес розповіла, що Іспанія нещодавно відправила в Україну набори медикаментів та індивідуальних бойових аптечок. А днями Україна отримала нову партію великокаліберних артилерійських боєприпасів. Невдовзі Іспанія поставить боєприпаси калібру 155 і 120 мм в Україну.

У найближчі два місяці іспанська допомога включатиме в себе:

легкі і важкі кулемети;

захищені колісні транспортні засоби матеріально-технічного забезпечення;

броньовані машини піхоти;

протитанкові засоби;

гаубиці польової артилерії.

За цими поставками послідують поставки різних систем протиповітряного спостереження і дистанційних станцій озброєння для захисту від безпілотників.

Міністр оборони Іспанії розповіла, що підготовка нових танків Leopard до передачі Україні йде за планом, і що перші одиниці будуть готові до кінця червня.

Patriot для України

На початку весни 2024 року Росія посилила ракетні та дронові атаки по території України. Через затримку із допомогою з боку Сполучених Штатів Америки Україні зіштовхнулась із питанням виснаження систем ППО.

Зокрема, мова про ракети Patriot та самі системи. Під час одного зі звернень президент Володимир Зеленський заявив, що для того, щоб повністю закрити небо України від російських атак необхідно близько 25 Patriot. З їх пошуком зголосилася допомогти Німеччина, а пізніше німецький уряд оголосив про передачу однієї такої системи Україні.

26 квітня відбулося чергове засідання у форматі "Рамштайн" під час якого низка країн оголосила про свою військову допомогу Україні. Зокрема США виділили пакет військової допомоги Україн вартістю 6 млрд доларів.

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