Головна » Новини » Політика

Посол США при НАТО заявив про "останній ярд" в завершенні війни в Україні

Четвер 15 січня 2026 12:57
UA EN RU
Посол США при НАТО заявив про "останній ярд" в завершенні війни в Україні Фото: посол США в НАТО Метью Вітакер (Getty Images)
Автор: Ірина Глухова

Врегулювання війни Росії проти України наразі близьке як ніколи, проте завершальні кроки для закінчення конфлікту будуть найскладнішими.

Як повідомляє РБК-Україна, про це заявив посол США при НАТО Меттью Вітакер.

Виступаючи на заході президентського фонду імені Рональда Рейгана в Каліфорнії він сказав, що сторони конфлікту в Україні знаходяться ближче до мирної угоди, ніж будь-коли раніше.

За його словами, на столі вже є "реальна пропозиція" і переговори підійшли до вирішальної стадії.

"Я думаю, що зараз ми такі близькі, як не були ніколи. Залишилося, по суті, закрити угоду", - заявив Вітакер.

Посол США при НАТО порівняв поточний етап переговорів із фінальними секундами в американському футболі, наголосивши, що найважчий момент - останній крок.

"У футболі останній ярд у червоній зоні - найважчий. Думаю, ця ж ідея застосовна і тут. Останній ярд буде непростим, але маю гарне передчуття", - зазначив він.

Заяви Вітакера

Нагадаємо, тижнем раніше, 6 січня, в ефірі Fox News Метью Вітакер виступив з аналогічною заявою. Тоді він сказав, що мирна угода "вже на порозі".

31 грудня посол США при НАТО заявив, що переговори щодо завершення російсько-української війни вступили у критичну фазу.

Перед тим американський дипломат сказав, що врегулювати війну в Україні та досягти там сталого миру цілком можливо протягом наступних 90 днів. Адміністрація президента США Дональда Трампа планує тиснути на обидві сторони - на Росію та Україну.

