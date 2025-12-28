Україна готова відвести війська за умови дзеркального кроку Росії, - FT

Україна готова створити демілітаризовану зону, якщо Росія піде на такий самий крок. В обмін країна очікує чітких гарантій безпеки та підтримки союзників у разі порушення домовленостей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Financial Times .

"Україна готова відвести війська з лінії фронту для створення демілітаризованої зони, якщо Росія погодиться на аналогічний крок", - заявив європейським лідерам президент України Володимирир Зеленський в телефонній розмові 27 грудня, повідомляє видання з посиланням на свої джерела.

Натомість Україна очікує чіткі гарантії безпеки, що визначають дії союзників у разі порушення Москвою мирних домовленостей.

За даними видання, президент підкреслив необхідність стабільного фінансування ЗСУ, розвитку протиповітряної оборони та присутності європейських військ в Україні.

Щодо територіальних питань, рішення можливе тільки після референдуму, проведеного у мирних і безпечних умовах. Окремо Зеленський пропонує передати Запорізьку АЕС під міжнародний контроль, а вироблену електроенергію розподіляти по обидва боки фронту.

Водночас він зазначив, що не очікує повної готовності Росії до компромісів, проте прагне, щоб США та союзники тиснули на Москву для досягнення реальних результатів.