Посол США при НАТО заявил о "последнем ярде" в завершении войны в Украине

Урегулирование войны России против Украины сейчас близко как никогда, однако завершающие шаги для окончания конфликта будут самыми сложными.

Как сообщает РБК-Украина , об этом заявил посол США при НАТО Мэттью Уитакер.

Выступая на мероприятии президентского фонда имени Рональда Рейгана в Калифорнии он сказал, что стороны конфликта в Украине находятся ближе к мирному соглашению, чем когда-либо прежде.

По его словам, на столе уже есть "реальное предложение" и переговоры подошли к решающей стадии.

"Я думаю, что сейчас мы так близки, как не были никогда. Осталось, по сути, закрыть сделку", - заявил Уитакер.

Посол США при НАТО сравнил текущий этап переговоров с финальными секундами в американском футболе, подчеркнув, что самый тяжелый момент - последний шаг.

"В футболе последний ярд в красной зоне - самый тяжелый. Думаю, эта же идея применима и здесь. Последний ярд будет непростым, но у меня хорошее предчувствие", - отметил он.