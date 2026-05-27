Посол РФ в ООН окреслив умови домовленостей з Україною (відео)

Постійний представник Росії в ООН Василь Небензя заявив про неможливість мирної угоди без виконання низки ультиматумів Кремля щодо НАТО та статусу України. Кремль наполягає на повній відмові Києва від вступу до Альянсу та радикальній зміні внутрішньої політики.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Clash Report.
Москва знову заговорила про так звані основні причини конфлікту. Російський посол стверджує, що без їх вирішення досягти будь-якої угоди неможливо. Цей список вимог залишається незмінним від початку повномасштабного вторгнення.
Василь Небензя заявив, що переговори не почнуться до виконання політичних забаганок Кремля. Росія фактично вимагає капітуляції української держави. Дипломат агресора прямо озвучив претензії до суверенітету України.
Цитата представника РФ про основні умови угоди:
"Членство в НАТО, загроза, яку Україна становить для Росії, неонацистська природа режиму, переслідування російськомовного населення".
Як повідомляло РБК-Україна, Німеччина відхилила пропозицію Кремля щодо участі колишнього канцлера Герхарда Шредера у переговорах між ЄС і Росією. Берлін наголосив, що не бачить жодних ознак готовності Москви до серйозного діалогу.
Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга висміяв ідею Кремля щодо Шредера: "Але це точно не Шредер. І я зразу на упередження, щоб росіяни більше не пропонували, там Жерар Депардьє, Стівен Сігал, не знаю, може Орбана ще притягнуть".
Тим часом президент України Володимир Зеленський заявив, що Європа має бути присутня у мирних переговорах і від неї повинен говорити "сильний голос". Він обговорив це питання з головою Євроради Антоніу Коштою.