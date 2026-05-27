Посол РФ в ООН окреслив умови домовленостей з Україною (відео)

Переговори щодо завершення війни в Україні

Як повідомляло РБК-Україна, Німеччина відхилила пропозицію Кремля щодо участі колишнього канцлера Герхарда Шредера у переговорах між ЄС і Росією. Берлін наголосив, що не бачить жодних ознак готовності Москви до серйозного діалогу.

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга висміяв ідею Кремля щодо Шредера: "Але це точно не Шредер. І я зразу на упередження, щоб росіяни більше не пропонували, там Жерар Депардьє, Стівен Сігал, не знаю, може Орбана ще притягнуть".

Тим часом президент України Володимир Зеленський заявив, що Європа має бути присутня у мирних переговорах і від неї повинен говорити "сильний голос". Він обговорив це питання з головою Євроради Антоніу Коштою.