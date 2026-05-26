Експерт оцінив загрозу ядерного удару РФ і назвав роль Китаю

В інформаційному просторі України дедалі частіше з'являються думки про загрозу ядерної зброї з боку Росії. Але чи справді Кремль готовий до ядерного удару - це велике питання.

Про це в інтерв’ю РБК-Україна заявив голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ Іван Тимочко.

За словами Тимочка, звичайними військовими методами Росія зараз не здатна завдати Україні такого удару, який би повністю обвалив ситуацію в країні.

"Хіба що мова могла б йти про ядерний удар. Але питання в тому, наскільки це реально", - зазначив він.

Тому експерт наголосив, що наразі сумнівається у реальному застосуванні ядерної зброї навіть на тактичному рівні.

Роль Китаю та закриті переговори

На думку Тимочко, тема потенційної ядерної ескалації могла обговорюватися під час окремих переговорів Дональда Трампа та Володимира Путіна із лідером Китаю Сі Цзіньпіном.

Експерт звернув увагу, що спочатку Трамп під час візиту до Китаю 15 травня проводив переговори у Пекіні, а вже 21 травня до китайської столиці приїжджав Путін. За словами Тимочка, попри офіційні заяви про економіку та співпрацю, обидва візити могли стосуватися і значно чутливіших тем.

"Швидше за все, вони обговорювали саме потенціал чи загрози застосування ядерної зброї", - припустив він.

Нагадаємо, що візит Путіна до Китаю завершився без очікуваних для Кремля результатів щодо нового газопроводу та без конкретних домовленостей.

Водночас, за словами експерта, у Москві добре розуміють наслідки можливого ядерного удару. Для режиму Володимир Путін питання власного виживання залишається критично важливим, а будь-який вихід за межі ядерної риторики може мати надто високу ціну.

"Так виглядає, що йому теж пояснили, що будь-який вихід за рамки риторики може дуже дорого коштувати", - зазначив Тимочко.