Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине

Посол РФ в ООН очертил условия договоренностей с Украиной (видео)

01:32 27.05.2026 Ср
2 мин
Что, по мнению Кремля, надо сделать, прежде чем начать переговоры?
aimg Филипп Бойко
Фото: посол РФ в ООН Василий Небензя (Getty Images)

Постоянный представитель России в ООН Василий Небензя заявил о невозможности мирного соглашения без выполнения ряда ультиматумов Кремля по НАТО и статусу Украины. Кремль настаивает на полном отказе Киева от вступления в Альянс и радикальном изменении внутренней политики.

Москва снова заговорила о так называемых основных причинах конфликта. Российский посол утверждает, что без их решения достичь какого-либо соглашения невозможно. Этот список требований остается неизменным с начала полномасштабного вторжения.

Василий Небензя заявил, что переговоры не начнутся до выполнения политических прихотей Кремля. Россия фактически требует капитуляции украинского государства. Дипломат агрессора прямо озвучил претензии к суверенитету Украины.

Цитата представителя РФ об основных условиях соглашения:

"Членство в НАТО, угроза, которую Украина представляет для России, неонацистская природа режима, преследование русскоязычного населения".

Переговоры по завершению войны в Украине

Как сообщало РБК-Украина, Германия отклонила предложение Кремля относительно участия бывшего канцлера Герхарда Шредера в переговорах между ЕС и Россией. Берлин подчеркнул, что не видит никаких признаков готовности Москвы к серьезному диалогу.

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига высмеял идею Кремля относительно Шредера: "Но это точно не Шредер. И я сразу на предупреждение, чтобы россияне больше не предлагали, там Жерар Депардье, Стивен Сигал, не знаю, может Орбана еще привлекут".

Между тем президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Европа должна присутствовать в мирных переговорах и от нее должен говорить "сильный голос". Он обсудил этот вопрос с председателем Евросовета Антониу Коштой.

