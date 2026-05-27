Посол РФ в ООН очертил условия договоренностей с Украиной (видео)

Переговоры по завершению войны в Украине

Как сообщало РБК-Украина, Германия отклонила предложение Кремля относительно участия бывшего канцлера Герхарда Шредера в переговорах между ЕС и Россией. Берлин подчеркнул, что не видит никаких признаков готовности Москвы к серьезному диалогу.

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига высмеял идею Кремля относительно Шредера: "Но это точно не Шредер. И я сразу на предупреждение, чтобы россияне больше не предлагали, там Жерар Депардье, Стивен Сигал, не знаю, может Орбана еще привлекут".

Между тем президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Европа должна присутствовать в мирных переговорах и от нее должен говорить "сильный голос". Он обсудил этот вопрос с председателем Евросовета Антониу Коштой.