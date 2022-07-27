Посол Мельник оправдался за оскорбления в адрес Шольца, упомянув Зеленского

Посол Украины в Германии Андрей Мельник, которого через несколько недель в Берлине сменит другой дипломат, признал, что его оскорбительные высказывания в адрес канцлера Германии Олафа Шольца были ошибкой.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его интервью немецкому Zeit .

"Да, наверное, это было неуместно, это была эмоциональная реакция", - сказал он отвечая на вопрос журналиста, было ли ошибкой назвать Шольца "обиженной ливерной колбасой".

В то же время, по мнению Мельника, не всегда сдерживание эмоций - это хорошо, хотя сдержанность присуща представителям дипломатической сферы.

"Дипломат - не робот. Я думаю, что вы не должны делать работу без эмоций. Особенно в неспокойные времена людям нужны эмоции и страсть. Если бы наш президент Зеленский не проявлял никаких эмоций и не подбадривал людей, не было бы в обществе такой сильной сплоченности, чтобы противостоять превосходящей силе России", - сказал он.

Что предшествовало

Президент Владимир Зеленский 9 июля уволил ряд послов Украины. Среди них глава дипломатической миссии в Германии Андрей Мельник.

Немецкие СМИ сообщали, что посол Украины Андрей Мельник после восьми лет на должности может перейти работать в МИД.

Сменить Мельника на должности может 47-летний Алексей Макеев.