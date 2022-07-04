Посол Украины в Германии может покинуть свой пост, - Bild
Посол Украины в Германии Андрей Мельник планирует уйти с поста и начать работать в Министерстве иностранных дел Украины.
Как сообщает РБК-Украина со ссылкой на немецкое издание Bild, об этом заявил неназванный представитель украинского правительства.
По информации чиновника, посол Мельник хочет занять должность заместителя министра иностранных дел после восьми лет работы послом в Германии. Он начнет работать на новой должности до осени.
"Это предложение было сделано министерством президенту Украины (Владимиру Зеленскому - ред.). Андрея Мельника очень ценят за его работу", - заявил сотрудник Кабмина.
Издание отмечает, что в МИД Украины отказались коментировать эту информацию.
Напомним, ранее посол Украины в Германии Андрей Мельник заявил, что готов принести извинения канцлеру Германии Олафу Шольцу за то, что ранее сравнил его с "оскорбленной ливерной колбасой".
Также мы писали, что Мельник в одном из интервью сделал заявления о роли лидера ОУН Степана Бандеры в Польше. На это отреагировали в МИД Украины.
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