ru ua
Пн, 04 июля News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Посол Украины в Германии может покинуть свой пост, - Bild

Новина українською →
Понедельник 04 июля 2022 18:32
Посол Украины в Германии может покинуть свой пост, - Bild Фото: Андрей Мельник, посол Украины в Германии (mfa.gov.ua)
Автор: Иван Носальский

Посол Украины в Германии Андрей Мельник планирует уйти с поста и начать работать в Министерстве иностранных дел Украины.

Как сообщает РБК-Украина со ссылкой на немецкое издание Bild, об этом заявил неназванный представитель украинского правительства.

По информации чиновника, посол Мельник хочет занять должность заместителя министра иностранных дел после восьми лет работы послом в Германии. Он начнет работать на новой должности до осени.

"Это предложение было сделано министерством президенту Украины (Владимиру Зеленскому - ред.). Андрея Мельника очень ценят за его работу", - заявил сотрудник Кабмина.

Издание отмечает, что в МИД Украины отказались коментировать эту информацию.

Напомним, ранее посол Украины в Германии Андрей Мельник заявил, что готов принести извинения канцлеру Германии Олафу Шольцу за то, что ранее сравнил его с "оскорбленной ливерной колбасой".

Также мы писали, что Мельник в одном из интервью сделал заявления о роли лидера ОУН Степана Бандеры в Польше. На это отреагировали в МИД Украины.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
МИД Украины Украина Германия Андрей Мельник
NEWS
У Зеленского предупредили европейских лидеров о намерениях РФ: стоит прощаться с иллюзиями
У Зеленского предупредили европейских лидеров о намерениях РФ: стоит прощаться с иллюзиями
DAILY
Кирилл Буданов: Война закончится в следующем году выходом на наши границы
Владислав Красинскийзаместитель главного редактора Кирилл Буданов: Война закончится в следующем году выходом на наши границы